Quán nhậu ở Nha Trang bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ, khu vực bếp của quán nhậu 2 tầng, diện tích khoảng 200 m² bất ngờ phát hỏa. Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong quán khiến hơn 10 thực khách cùng nhân viên hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

Nhân chứng cho biết chỉ trong vài phút, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực bếp, kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp. Lo ngại cháy lan, nhân viên quán khẩn trương di dời bàn ghế, giấy tờ và một số tài sản ra khu vực an toàn.

Hiện trường vụ cháy quán nhậu

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, triển khai vòi rồng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa.

Sau gần 45 phút nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 18 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Clip cháy quán nhậu ở Nha Trang

Tại hiện trường, nhiều tài sản ở khu vực bếp bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo chủ quán, hệ thống gas tại khu vực bếp được cho là gặp sự cố, dẫn đến phát nổ và bốc cháy.

Vụ cháy được khống chế

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.