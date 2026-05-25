Thêm 507 căn nhà của Tập đoàn Sun Group tại Nha Trang đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng tỉnh Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa thông báo 507 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang có quy mô khoảng 226,71 ha, do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long làm chủ đầu tư (thuộc Tập đoàn Sun Group); Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang là đơn vị thực hiện dự án.

Theo thông báo, trong đợt 1 có 197 căn nhà thấp tầng thuộc Khu 3.2 của dự án được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, gồm: 5 căn nhà liên kế 5 tầng, 107 căn nhà liên kế 3 tầng và 85 căn biệt thự 3 tầng.

Ở đợt 2, Sở Xây dựng tiếp tục xác nhận thêm 310 căn nhà thấp tầng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, gồm: 29 căn nhà liên kế 5 tầng, 199 căn nhà liên kế 3 tầng và 82 căn biệt thự 3 tầng.

Qua rà soát hồ sơ pháp lý, các hạng mục nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 để được bán, cho thuê mua.

Theo Sở Xây dựng, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cấp giấy phép xây dựng, hoàn tất các thủ tục về đất đai, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.