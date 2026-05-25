Thêm 507 căn nhà của Tập đoàn Sun Group tại Nha Trang đủ điều kiện mở bán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Thêm 507 căn nhà của Tập đoàn Sun Group tại Nha Trang đủ điều kiện mở bán

K. Nam

(NLĐO) - Sở Xây dựng Khánh Hòa thông báo 507 căn nhà tại Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang của Tập đoàn Sun Group đủ điều kiện bán, cho thuê mua

Sở Xây dựng tỉnh Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa thông báo 507 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang có quy mô khoảng 226,71 ha, do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long làm chủ đầu tư (thuộc Tập đoàn Sun Group); Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang là đơn vị thực hiện dự án.

507 căn nhà của Tập đoàn Sun Group tại Nha Trang đủ điều kiện mở bán - Ảnh 1.

Dự án của Tập đoàn Sun Group ở Nha Trang

Theo thông báo, trong đợt 1 có 197 căn nhà thấp tầng thuộc Khu 3.2 của dự án được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, gồm: 5 căn nhà liên kế 5 tầng, 107 căn nhà liên kế 3 tầng và 85 căn biệt thự 3 tầng.

Ở đợt 2, Sở Xây dựng tiếp tục xác nhận thêm 310 căn nhà thấp tầng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, gồm: 29 căn nhà liên kế 5 tầng, 199 căn nhà liên kế 3 tầng và 82 căn biệt thự 3 tầng.

Qua rà soát hồ sơ pháp lý, các hạng mục nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đã đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 để được bán, cho thuê mua.

Theo Sở Xây dựng, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cấp giấy phép xây dựng, hoàn tất các thủ tục về đất đai, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường và nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ. Chủ đầu tư cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Tin liên quan

Nha Trang: Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì?

Nha Trang: Quy hoạch phía Đông đường Trần Phú có gì?

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang vừa hoàn thiện chi tiết quy hoạch 1/500 khu vực phía Đông đường Trần Phú trở thành "bộ mặt" đô thị biển mang tầm quốc tế

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa xử lý vướng mắc cho dự án Khu đô thị ven Sông Tắc, phường Nam Nha Trang sau nhiều năm trễ tiến độ

Số phận loạt dự án "đất vàng" ven biển Nha Trang

(NLĐO)- Hàng loạt đất vàng ven đường biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nhiều sai phạm đang được đề nghị xử lý, tháo gỡ nhằm tránh lãng phí

bất động sản tỉnh Khánh Hòa Nha Trang Công ty cổ phần Sở Xây dựng dự án Khu đô thị tập đoàn Sun Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo