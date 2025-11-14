HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Quán quân" Hà Quỳnh Như đưa rap, dance vào dân ca xứ Nghệ

Minh Khuê

(NLĐO) - "Cô bé triệu view" hay còn được gọi là quán quân Hà Quỳnh Như tung tác phẩm đầu tay mang tên "Gấy Nghệ".

"Gấy Nghệ" là một EP (viết tắt của Extended Play - đĩa mở rộng, một định dạng âm nhạc ngắn hơn album nhưng có nhiều bài hát hơn một đĩa đơn). Tác phẩm có bốn bài hát gồm: "Giận mà thương" (Sáng tác: Nguyễn Trung Phong), "Xẩm Nghệ" (Soạn lời: Thanh Lưu), "Về xứ Nghệ cùng em" (Sáng tác: Xuân Hòa) và "Hò trên sông" (Nhớ người em đứng trông trăng) (Soạn lời: Đình Bảo).

Tựa đề "Gấy Nghệ" được lý giải là từ địa phương, nghĩa là người con gái xứ Nghệ. Các bài hát được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa World Music và Electronica, sử dụng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam: đàn tranh, đàn nguyệt, sáo, đàn nhị, đàn bầu và bộ gõ dân tộc.

"Quán quân" Hà Quỳnh Như đưa rap, dance vào dân ca xứ Nghệ - Ảnh 1.

Hà Quỳnh Như là quán quân The Voice Kid 2018

"Quán quân" Hà Quỳnh Như đưa rap, dance vào dân ca xứ Nghệ - Ảnh 2.

Cô cũng được gọi là "Cô bé triệu view"

Tất cả tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và kết cấu âm thanh hiện đại - hướng tiếp cận mới của Hà Quỳnh Như trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc Việt.

"Gấy Nghệ có sự dịu dàng bên ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong, vẫn đó nét mộc mạc, giản dị song có sự phá cách, pha trộn giữa cũ và mới, giữa những thứ thân thuộc và những điều mới lạ" - Hà Quỳnh Như thổ lộ.

Trong ca khúc đầu tiên "Giận mà thương", ngoài làn điệu thân quen được phối theo hướng tinh nghịch, trẻ trung còn có sự mới lạ của chất nhạc điện tử. Điểm nhấn đặc biệt của bài hát là phần đọc rap do chính Hà Quỳnh Như thực hiện. Ngày 14-11, cô tung phiên bản dance version cho ca khúc này. Ba ca khúc còn lại trong EP cũng sẽ lần lượt phát hành trong tháng 11.

"Tôi yêu âm nhạc quê hương và muốn đáp lại tình cảm khán giả bằng những hoạt động nghệ thuật giúp ví, giặm đến gần hơn với nhiều người. Song song đó, là một người trẻ, tôi luôn cần cập nhật xu hướng của thời đại. EP ra đời là sự kết hợp giữa điều mình đang làm tốt và những trải nghiệm mới, để mỗi ngày hoàn thiện bản thân hơn" - Hà Quỳnh Như tâm sự.

EP Gấy Nghệ ra mắt đúng dịp kỷ niệm 11 năm UNESCO công nhận Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hà Quỳnh Như sinh năm 2004, quê Nghệ An. Năm 2018, sau khi trở thành quán quân chương trình "The Voice Kid", cô cũng được người hâm mộ yêu thương gọi bằng biệt danh "cô bé triệu view". Từ đó đến nay, cô vẫn luôn theo đuổi dòng nhạc dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ.

tác phẩm đầu tay quán quân the voice kid Hà Quỳnh Như Gấy Nghệ rap vào dân ca
