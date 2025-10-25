HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Quán quân Trương Bảo Yến "Nam tiến" nhờ Đàm Vĩnh Hưng

Minh Khuê

(NLĐO) - Trương Bảo Yến - cô gái dân tộc Thổ, mẹ đơn thân làm nhiều nghề mưu sinh trước khi đăng quang "Đấu trường ngôi sao" 2025.

Trương Bảo Yến đam mê ca hát cháy bỏng

Vượt qua nhiều ứng cử viên khác, Trương Bảo Yến có phần trình diễn thành công và giành chiến thắng chung kết cùng với Trương Thúy Quỳnh của đội Đoan Trang.

Cô nhận được lời chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

Quán quân Trương Bảo Yến sẵn sàng đứng giữa đường hát - Ảnh 1.

Trương Bảo Yến hết mình trên sân khấu

Quán quân Trương Bảo Yến sẵn sàng đứng giữa đường hát - Ảnh 2.

Cô giành quán quân cùng Trương Thúy Quỳnh

Quán quân Trương Bảo Yến sẵn sàng đứng giữa đường hát - Ảnh 3.

Trương Bảo Yến là mẹ đơn thân

Trương Bảo Yến sinh năm 1995, trong gia đình dân tộc Thổ ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Cô lớn lên qua tiếng hát của mẹ với những làn điệu dân ca, nhạc đỏ mộc mạc. Từ khi học lớp 5, cô đã cùng em gái vượt quãng đường 15km mỗi tuần để tham gia sinh hoạt ở nhà thiếu nhi huyện. Âm nhạc đến với Bảo Yến tự nhiên như hơi thở nhưng con đường đến với nghề lại không hề dễ dàng.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bảo Yến học nghề kế toán theo định hướng của chị gái. Chỉ sau một năm làm văn phòng, cô quyết định từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi âm nhạc.

Cô mở tiệm spa làm nail, rồi lại mày mò tự học thiết kế may mặc. Hơn 8 năm qua, Bảo Yến vẫn luôn song song làm thiết kế thời trang và ca hát, lấy nghề tay trái nuôi đam mê và gia đình.

Trương Bảo Yến khẳng định sẽ đầu tư nghiêm túc hơn cho sự nghiệp ca hát

Năm 2020, Trương Bảo Yến đạt giải ba trong một gameshow, tạo ấn tượng với Đàm Vĩnh Hưng nhờ giọng hát nội lực và cảm xúc.

Sau cuộc thi, cô được nam ca sĩ giới thiệu cho nhiều show diễn, giúp tên tuổi dần được biết đến rộng rãi. Cũng từ đó, thù lao tăng lên và cô quyết định gửi hai con ở quê, vào TP HCM để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Quán quân Trương Bảo Yến sẵn sàng đứng giữa đường hát - Ảnh 4.

Trương Bảo Yến "Nam tiến" sau khi hữu duyên gặp gỡ Đàm Vĩnh Hưng và được nam ca sĩ giúp giới thiệu show diễn, tên tuổi dần được biết đến

"Ca sĩ Đoan Trang hướng dẫn rất kỹ, từ cách chọn bài đến cách xử lý. Có lúc áp lực, nhưng tôi biết sự khắt khe ấy giúp mình tiến bộ" - Bảo Yến bày tỏ.

Sau chiến thắng, Bảo Yến khẳng định sẽ đầu tư nghiêm túc hơn cho sự nghiệp. Cô vẫn chọn cách sống giản dị, đi hát ở các sự kiện, đám tiệc, phòng trà và chưa nghĩ đến việc "tìm hạnh phúc mới".

"Tôi không ngại hát ở đâu cả, có khán giả nghe, có người yêu thương mình là hạnh phúc. Về quê, tôi còn sẵn sàng đứng giữa đường hát cho bà con nghe" - Bảo Yến nói.

