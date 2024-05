Quản trị viên Fanpage Facebook "Văn Toàn" lãnh án tù

Ngày 8-5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Tất Thành (SN 1986, quê TP HCM) trong vụ án phát tán, truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang nhằm chống phá Nhà nước.



Trước đó, qua công tác quản lý nhà nước về không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, phát hiện tài khoản facebook "Chu Tuấn" đăng tải một số bài viết có nội dung tuyên truyền, vu khống, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước nhằm chống Nhà nước Việt Nam, bôi nhọ, phỉ báng các anh hùng dân tộc, lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam dưới danh nghĩa Fanpage Facebook "Văn Toàn (có hơn 728.000 lượt "like" và hơn 820.000 lượt "theo dõi").

Bị cáo Phan Tất Thành (mang khẩu trang màu xanh) bị tuyên án 8 năm tù

Vào ngày 10-3-2023, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển nguồn tin về tội phạm và hồ sơ, tài liệu cho Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Phan Tất Thành là quản trị viên của Fanpage "Văn Toàn". Trang facebook này vốn do người sử dụng facebook "Thao Nguyen" quản lý. Quá trình sử dụng facebook, Thành quen biết và được "Thao Nguyen" cấp quyền quản trị Fanpage facebook "Văn Toàn".

Đổi lại, Thành đã chia sẻ quyền quản lý 3 tài khoản facebook cá nhân của mình cho "Thao Nguyen". Thông qua các tài khoản facebook cá nhân này, "Thao Nguyen" soạn thảo và đăng tải các bài việc có nội dung như trên lên Fanpage "Văn Toàn".

HĐXX nhận định Thành là người có đầy đủ nhận thức, năng lực, trình độ để biết rằng khi các bài viết này được đặt ở chế độ công khai thì nhiều người sẽ đọc được. Mặt khác, Thành còn nhận các bài viết có nội dung tương tự từ "Thao Nguyen" để tự đăng lên Fanpage "Văn Toàn".

Hành vi của Thành là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Song quá trình điều tra Thành có thái độ khai báo vòng vo, không thành khẩn.

Xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Tất Thành 8 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".