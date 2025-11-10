Nguyễn Quang Hải "out trình" khi đội Công an Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

Quang Hải tạo "siêu phẩm" vào lưới CLB Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

CLB Công an Hà Nội của Quang Hải thể hiện trình độ đẳng cấp vượt trội Hà Tĩnh bằng tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 63%, tung 12 cú dứt điểm với 5 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu và ghi 3 bàn thắng. Đoàn quân HLV Polking dễ dàng giành chiến thắng khi tiếp đón đối thủ yếu ở vòng 11 V-League 2025-2026.

Phạm Minh Phúc

... và Rogério Alves ghi bàn vào lưới CLB Hà Tĩnh

Chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu song đội bóng ngành Công an chỉ có 1 bàn thắng ở hiệp 1, do công tiền vệ cánh Phạm Minh Phúc (phút 25). Đầu hiệp 2, tận dụng đối thủ chưa kịp lấy lại nhịp độ trận đấu, đội chủ nhà lập tức ghi bàn gia tăng cách biệt tỉ số lên 2-0. Ngoại binh người Brazil Rogério Alves là người đã "gieo sầu" cho đoàn quân HLV Nguyễn Công Mạnh ở phút 50.

Phút 80, "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải trình diễn khả năng chạy chỗ linh hoạt, chọn vị trí hợp lý để nhận bóng và dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Thanh Tùng. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của ngôi sao sinh năm 1997 ở V-League mùa này.

Nguyễn Quang Hải luôn biết cách tỏa sáng ở sân chơi V-League

Bên cạnh các pha lập công của đồng đội, tiền vệ Leo Artur cũng trình diễn ấn tượng khi đóng góp cú đúp kiến tạo ở trận thắng diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 10-11. Artur cũng nằm trong tốp 5 "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng qua 11 vòng đấu của V-League 2025-2026.

Công an Hà Nội tạm xếp thứ 2 bảng xếp hạng V-League với 23 điểm, kém Ninh Bình FC 4 điểm song vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò ông Polking có lịch trình thi đấu dày đặc song vẫn duy trì phong độ cao ổn định, xứng đáng là ứng viên đua tranh vô địch các giải đấu mùa này.