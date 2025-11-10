Nguyễn Quang Hải "out trình" khi đội Công an Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nguyễn Quang Hải "out trình" khi đội Công an Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

Tường Phước

(NLĐO) - Ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Công an Hà Nội trong trận tiếp đón CLB Hà Tĩnh tối 10-11, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện đẳng cấp vượt trội

Quang Hải tạo "siêu phẩm" vào lưới CLB Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

CLB Công an Hà Nội của Quang Hải thể hiện trình độ đẳng cấp vượt trội Hà Tĩnh bằng tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 63%, tung 12 cú dứt điểm với 5 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu và ghi 3 bàn thắng. Đoàn quân HLV Polking dễ dàng giành chiến thắng khi tiếp đón đối thủ yếu ở vòng 11 V-League 2025-2026.

Quang Hải thể hiện đẳng cấp cao trong trận thắng đậm CLB Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Phạm Minh Phúc

Quang Hải thể hiện đẳng cấp cao trong trận thắng đậm CLB Hà Tĩnh - Ảnh 2.

... và Rogério Alves ghi bàn vào lưới CLB Hà Tĩnh

Chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu song đội bóng ngành Công an chỉ có 1 bàn thắng ở hiệp 1, do công tiền vệ cánh Phạm Minh Phúc (phút 25). Đầu hiệp 2, tận dụng đối thủ chưa kịp lấy lại nhịp độ trận đấu, đội chủ nhà lập tức ghi bàn gia tăng cách biệt tỉ số lên 2-0. Ngoại binh người Brazil Rogério Alves là người đã "gieo sầu" cho đoàn quân HLV Nguyễn Công Mạnh ở phút 50.

Phút 80, "nhạc trưởng" Nguyễn Quang Hải trình diễn khả năng chạy chỗ linh hoạt, chọn vị trí hợp lý để nhận bóng và dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Thanh Tùng. Đây cũng là pha lập công thứ 3 của ngôi sao sinh năm 1997 ở V-League mùa này.

Quang Hải thể hiện đẳng cấp cao trong trận thắng đậm CLB Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Quang Hải thể hiện đẳng cấp cao trong trận thắng đậm CLB Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Quang Hải thể hiện đẳng cấp cao trong trận thắng đậm CLB Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Nguyễn Quang Hải luôn biết cách tỏa sáng ở sân chơi V-League

Bên cạnh các pha lập công của đồng đội, tiền vệ Leo Artur cũng trình diễn ấn tượng khi đóng góp cú đúp kiến tạo ở trận thắng diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 10-11. Artur cũng nằm trong tốp 5 "Vua phá lưới" với 5 bàn thắng qua 11 vòng đấu của V-League 2025-2026.

Công an Hà Nội tạm xếp thứ 2 bảng xếp hạng V-League với 23 điểm, kém Ninh Bình FC 4 điểm song vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thầy trò ông Polking có lịch trình thi đấu dày đặc song vẫn duy trì phong độ cao ổn định, xứng đáng là ứng viên đua tranh vô địch các giải đấu mùa này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Phạm Xuân Mạnh ghi "siêu phẩm" trước khi lên tuyển

Phạm Xuân Mạnh ghi "siêu phẩm" trước khi lên tuyển

(NLĐO) - Không chỉ giúp Hà Nội FC cầm hòa Nam Định 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, "siêu phẩm" của Phạm Xuân Mạnh còn thể hiện vị thế trong đội tuyển Việt Nam

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

(NLĐO) - Từng có thời điểm dẫn trước Ninh Bình FC đến hai bàn hôm 9-11 song CLB Công an TP HCM vẫn thua ngược với tỉ số 3-4 vì sai lầm phòng ngự cuối trận đấu

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 11 tối 9-11

tuyển Việt Nam V-League Nguyễn Quang Hải Hà Nội FC CLB CAHN BXH V-League Công an Hà Nội FC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo