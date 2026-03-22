Xuân Son trở lại tập luyện, Việt Cường sẵn sàng cạnh tranh với đàn anh nhập tịch

Chiều 22-3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế gặp Bangladesh và Malaysia diễn ra trên sân nhà.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik đón thêm sự góp mặt của nhóm 6 tuyển thủ gồm Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel). Các cầu thủ này vừa hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại vòng tứ kết Cúp quốc gia.

Trong khi đó, nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Trần Đình Trọng và Nguyễn Filip sẽ hội quân vào ngày 23-3, sau khi kết thúc trận đấu bù vòng 13 V-League.

Dù chưa có đầy đủ quân số, buổi tập vẫn được triển khai theo đúng giáo án của Ban huấn luyện. Nhóm cầu thủ vừa hội quân chủ yếu thực hiện các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại được rèn thêm về chiến thuật nhằm tăng cường sự gắn kết trong lối chơi.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn còn căng cơ đùi nên được tập riêng hòng sớm hồi phục sớm và đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Sau phần khởi động cùng các đồng đội, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil luôn được bác sĩ Trần Huy Thọ theo dõi sát sao.

Sau quãng nghỉ dài hạn vì chấn thương nặng tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son được kỳ vọng sẽ tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi, hướng tới mục tiêu giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trên hàng công tuyển quốc gia kỳ này không có tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik điền tên tài năng khoác áo Becamex TP HCM Nguyễn Trần Việt Cường, chân sút đang đạt điểm rơi phong độ và thể hiện sự quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển quốc gia.

Anh thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ở vị trí tiền đạo là rất lớn, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp nổi bật. Tuy vậy, Việt Cường khẳng định đây là sự cạnh tranh lành mạnh và mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng để đóng góp cho đội tuyển.

Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết điểm mạnh của mình nằm ở khả năng di chuyển và tốc độ, đồng thời đặt mục tiêu được trao cơ hội ra sân trong hai trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 – số áo từng gắn liền với Tiến Linh – cũng mang lại cho anh áp lực nhất định, nhưng đồng thời là động lực giúp anh nỗ lực nhiều hơn.

Chia sẻ về quá trình hòa nhập, Việt Cường thừa nhận việc thích nghi với môi trường đội tuyển là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi phải bắt nhịp với các đàn anh giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, anh tin rằng thông qua tập luyện và trao đổi, bản thân sẽ sớm tìm được sự kết nối tốt nhất với toàn đội.

Lên tuyển quốc gia lần này, Việt Cường nhận được sự động viên lớn từ gia đình và người thân, đồng thời khẳng định việc được tuyển Việt Nam là niềm vinh dự lớn và sẽ cố gắng hết mình để cống hiến.

Nguyễn Trần Việt Cường cao 1,80m, từng là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V-League 2017 khi mới 16 tuổi. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm nhưng Việt Cường còn có thể dạt biên nhờ tốc độ tốt, khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm đa dạng. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng khoác áo U23 Việt Nam thời HLV Park Hang-seo.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện lực lượng, trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào ngày 26-3. Đây sẽ là bước chạy đà quan trọng để thầy trò ông Kim Sang-sik hướng tới trận tái đấu tuyển Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31-3.



