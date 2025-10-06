HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi: Động đất gây hư hỏng nhà cửa, trường học

T.Trực

(NLĐO)- Chỉ trong 1 đêm, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra liên tiếp 14 trận động đất, trong đó có trận mạnh 4.9 độ, khiến nhiều nhà dân, trường học bị hư hỏng.

Ngày 6-10, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Măng Bút 2 (đóng ở xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trường bị hư hỏng nhiều vị trí do trận động đất rạng sáng 6-10.

Cụ thể, trận động đất rung giật khiến khu nhà hiệu bộ có 1 lớp mẫu giáo, với 36 học sinh và 1 phòng máy tính (gồm 28 máy phục vụ hoạt động dạy học cho 100 học sinh cấp tiểu học), phần mái ngói tầng 2 bị hư hỏng hoàn toàn; 4 phòng ở cho 60 học sinh bán trú bị nứt cấu trúc tường; mái ngói phía sau của 5 phòng ở cho giáo viên có hiện tượng xô lệch và gãy cấu trúc mái.

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 1.

Nhiều nhà cửa, trường học ở xã Măng Bút bị hư hỏng sau động đất

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 2.

Nhiều nhà cửa, trường học ở xã Măng Bút bị hư hỏng sau động đất

Tại điểm trường Đắk Chun, có 2 điểm nứt gãy cấu trúc liên kết giữa tường và các cột; điểm trường Đắk Lanh, có 2 phòng học cũng bị hiện tượng đứt gãy cấu trúc của các tường bao quanh.

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 3.

Một nhà dân bi rạn nứt

Để khắc phục tạm thời, nhà trường sắp xếp 30 học sinh bán trú ở phòng học mỹ thuật và 30 em khác tại phòng đọc sách. Trường tạm thời ngưng dạy môn tin học để tháo dỡ, sửa chữa phòng máy tính.

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 4.

Một trụ sở bị bung mái ngói sau động đất

"Để bảo đảm an toàn cho công tác dạy học và sinh hoạt của học sinh bán trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 đề nghị UBND xã Măng Bút khẩn trương khảo sát thực tế, có phương án khắc phục sửa chữa kịp thời"- ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú cấp 1, 2 Măng Bút 2 - kiến nghị.

Ngoài trường học, một số nhà dân ở các xã lân cận xảy ra trận động đất cũng bị hư hỏng nhẹ. Nhiều nhà xuất hiện các vết nứt tường, mái ngói bị xô lệch…

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 5.

Ngoài điểm trường học xã Măng Bút, rất nhiều nhà dân bị hư hỏng sau động đất rạng sáng nay

Một đêm có 14 trận động đất

Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trận động đất 4,9 độ richter gây rung chấn mạnh dù không gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng khiến người dân rất lo lắng, hoang mang.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), rạng sáng 6-10, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp các trận động đất.

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 6.

Động đất liên tiếp khiến người dân hoang mang

Nhiều nhà cửa, trường học sập mái, tường nứt toát sau động đất - Ảnh 7.

Chỉ từ tối 5-10 đến rạng sáng 6-10 có 14 trận động đất xảy ra

Cụ thể, lúc 1 giờ 28 phút 42 giây ngày 6-10, tại xã Măng Bút xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, vào lúc 0 giờ 41 phút, 1 giờ và 1 giờ 46 phút ngày 6-10, tại xã Măng Bút cũng xảy ra 3 trận động đất mạnh từ 2,6 đến 2,9 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, từ khoảng gần 18 giờ 58 phút đến 23 giờ 56 phút ngày 5-10, tại xã Măng Bút xảy ra liên tiếp 10 trận động đất có cường độ từ 2,5 đến 4,3 độ. Trong đó có hai trận động đất mạnh 4,2 và 4,3 độ xảy ra lúc 18 giờ 55 phút và 19 giờ ngày 5-10. Các trận động đất còn lại mạnh từ 2,5 đến 3,6 độ.

Tổng số trận động đất từ tối ngày 5 đến 1 giờ 46 phút sáng 6-10, tại xã Măng Bút đã xảy ra liên tiếp 14 trận động đất.

