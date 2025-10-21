HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quảng Ngãi lập nhóm zalo, đường dây nóng và biệt phái 46 cán bộ về xã, phường hỗ trợ chuyên môn

T.Trực

(NLĐO) – 46 cán bộ được "biệt phái" có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Ngày 21-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đến thời điểm này 8 sở, ngành của tỉnh đã "biệt phái" 46 cán bộ là công chức, viên chức về UBND các xã, phường hỗ trợ công tác chuyên môn.

Quảng Ngãi "biệt phái" 46 cán bộ về xã, phường hỗ trợ chuyên môn - Ảnh 1.

Quảng Ngãi "biệt phái" 46 cán bộ về xã, phường hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử 9 cán bộ; Sở Y tế 22 cán bộ; Sở Xây dựng 5 cán bộ; Thanh tra tỉnh 2 cán bộ; Sở Dân tộc và Tôn giáo 1 cán bộ; Sở GD-ĐT 1 cán bộ; Văn phòng UBND tỉnh 2 cán bộ; Sở Nội vụ 4 cán bộ.

Song song với việc "biệt phái" nhân sự, các sở, ngành còn ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị trực tuyến, công bố đường dây nóng và đặc biệt là thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ giữa sở, ngành và các xã, phường.

Thông qua nhóm Zalo, các địa phương có thể trao đổi, hỏi đáp nghiệp vụ, gửi hồ sơ, xin ý kiến hướng dẫn gần như ngay lập tức, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và giảm tình trạng chờ đợi văn bản phản hồi.

Nhiều địa phương đánh giá đây là kênh tương tác nhanh, hiệu quả, giúp cán bộ cơ sở kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ, nhất là trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, y tế và nông nghiệp.

Quảng Ngãi "biệt phái" 46 cán bộ về xã, phường hỗ trợ chuyên môn - Ảnh 2.

Các cán bộ được "biệt phái" góp phần giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cùng các vướng mắc, phát sinh

Cán bộ được "biệt phái" sẽ giúp giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính

Từ ngày 1-7-2025, Quảng Ngãi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đổi mới mô hình tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, nhiều địa phương gặp lúng túng do khối lượng công việc tăng và thiếu nhân lực có chuyên môn sâu.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc "biệt phái" cán bộ từ các sở, ngành về xã, phường không chỉ bổ sung lực lượng có trình độ chuyên môn, mà còn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành ở cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, đồng thời tạo môi trường thực tiễn để cán bộ cấp tỉnh hiểu rõ hơn khó khăn của cơ sở.

Thông qua việc "biệt phái" và các kênh kết nối trực tuyến như nhóm Zalo hỗ trợ, đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh và cơ sở có thể trao đổi, phối hợp nhịp nhàng hơn, góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp trong mô hình chính quyền 2 cấp mà Quảng Ngãi đang tiên phong thực hiện.

Đồng thời quá trình "biệt phái", đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh cũng có điều kiện nắm bắt sát thực tế, nhu cầu của người dân và địa phương, từ đó tham mưu, đề xuất điều chỉnh chính sách phù hợp hơn với yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Sẽ xử nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu không hoàn thành hoặc trễ hạn các nhiệm vụ được giao.

Quảng Ngãi chi hơn 3.100 tỉ đồng giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc

(NLĐO)- Tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết chế độ cho viên chức nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67.

2 bí thư xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

(NLĐO) – HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua nghị quyết bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

tỉnh Quảng Ngãi thủ tục hành chính chính quyền địa phương quản lý nhà nước hội nghị trực tuyến sở nông nghiệp đường dây nóng
