2 bí thư xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã trình HĐND tỉnh xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia) và ông Đỗ Tâm Hiển (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh



Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ phiếu tán thành, thông qua dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, đại học kiến trúc công trình, cử nhân quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị; chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Công Hoàng từng đảm nhận chức Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng (cũ); Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh (cũ). Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia.

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; cao cấp lý luận chính trị; chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; cử nhân ngôn ngữ Anh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đỗ Tâm Hiển từng đảm nhận các chức danh: Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi (cũ); Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND, Bí thư Thị ủy Đức Phổ (cũ). Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường.

Với 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bầu, Quảng Ngãi hiện có tất cả 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng.

Ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi Sáng 24-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 - giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định ông Mai Văn Hữu, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi; các ông bà: Lê Thị Thu Thủy và Trần Như Vinh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.



