Thời sự Xã hội

Quảng Ngãi tìm kiếm 1 công dân Mỹ mất tích

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi thông báo tìm kiếm 1 công dân Mỹ mất tích từ tháng 11-2025.

Ngày 9-5, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi văn bản tới các cơ quan, đơn vị nghị hỗ trợ tìm kiếm công dân có quốc tịch Mỹ mất tích.

Động thái trên của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện sau khi Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ tìm kiếm công dân Gabriel Elias Jones (sinh ngày 16-9-1979, hộ chiếu Mỹ số A19645333 cấp ngày 17-7-2023 và hết hạn ngày 16-7-2033).

Quảng Ngãi tìm kiếm công dân Mỹ mất tích từ tháng 11 - 2025 - Ảnh 1.

Sau khi UBND phường Đăk Bla thông báo tìm công dân quốc tịch Mỹ, nhiều người chia sẻ lại hình ảnh người đàn ông nước ngoài ngồi ở khu vực bờ kè sông Đăk Bla

Trước đó, Tổng Lãnh sự quán Mỹ được gia đình của ông Gabriel Elias Jones cho biết ông Jones đã đến Việt Nam vào năm 2025, cư trú tại TP Đà Nẵng. 

Lần cuối gia đình liên lạc được với người đàn ông này là vào ngày 13-11-2025. Gia đình cho rằng ông Gabriel Elias Jones đã có thay đổi đột ngột hành vi trong thời gian tại TP Đà Nẵng và có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần cần được trợ giúp.

Tổng Lãnh sự quán Mỹ mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam liên quan tiếp tục hỗ trợ xác định tình trạng hiện nay và tìm kiếm nơi ở của ông Gabriel Elias Jones tại các tỉnh, thành phố khác ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi.

Trong một diễn biến liên quan, ngay khi nhận được văn bản của Sở Ngoại vụ, UBND phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố hỗ trợ rà soát, tìm kiếm công dân có quốc tịch Mỹ nêu trên; nếu có thông tin báo về UBND phường Đăk Bla.

Sau khi thông tin trên được phát đi, nhiều người dân cho biết vào ngày 15-3, đã gặp một người đàn ông người nước ngoài đang ngồi ở bờ kè sông Đăk Bla, đi xe máy biển số TP Đà Nẵng. Đặc biệt, người đàn ông này được cho là "có vẻ không được bình thường".

Công an TPHCM tìm người rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

Công an TPHCM tìm người rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

(NLĐO) - Sau tai nạn giao thông ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao, phường An Nhơn, một người liên quan đã rời hiện trường.

Tìm người thân của bé gái đi lạc, tâm lý hoảng loạn ở Cần Thơ

(NLĐO) - Một bé gái đi lạc, tinh thần hoảng loạn tại Cần Thơ, hiện chưa xác định được người thân.

Công an truy tìm người lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại quầy ATM ở Cam Ranh

(NLĐO)- Một người đàn ông vào quầy ATM ở phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thấy 128 triệu đồng tiền bỏ quên đã vội vàng lấy đi mất

