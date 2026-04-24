Công an TPHCM tìm người rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an TPHCM tìm người rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau tai nạn giao thông ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao, phường An Nhơn, một người liên quan đã rời hiện trường.

Ngày 24-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM, cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao.

Hiện trường tai nạn.

Hiện trường tai nạn.

Theo điều tra, lúc 7 giờ 46 ngày 20-4, anh N.Q.P (22 tuổi, ngụ phường An Nhơn) lái xe máy biển số 59T2-668.66 chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng cầu An Phú Đông đi đường Dương Quảng Hàm. Khi đến giao lộ với đường Trần Bá Giao (phường An Nhơn) thì quẹt vào phía sau một xe máy (chưa rõ biển số và người điều khiển) chạy cùng chiều phía trước

Va chạm khiến xe máy chưa rõ lai lịch bị đẩy ngã về phía trước, tiếp tục va chạm với xe máy biển số 71F4-4593 do ông N.H.L (65 tuổi, ngụ phường An Nhơn) điều khiển, đang rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Sơn vào đường Trần Bá Giao.

Sau tai nạn, người điều khiển và phương tiện chưa rõ biển số đã rời khỏi hiện trường.

Ông L. bị thương ở tay và chân, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường, hoặc người dân có thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh tại địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định (điện thoại: 02837.263.803) để cung cấp thông tin.


Tin liên quan

TPHCM: Chưa vững tay lái, nhiều học sinh gặp tai nạn nghiêm trọng

(NLĐO) - Quý I-2026, TPHCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

CSGT TPHCM khuyến cáo sau vụ tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông giữa 6 ô tô xảy ra ở dốc cầu Phú Mỹ, TPHCM.

Trần tình của người cha lôi con ra đánh ở TPHCM: “Sợ con ham chơi gặp tai nạn nên răn dạy”!

(NLĐO)- Công an phường Phú An đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để làm rõ tính chất, mức độ vụ việc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo