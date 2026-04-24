Công an TPHCM tìm người rời khỏi hiện trường sau tai nạn giao thông

Ngày 24-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM, cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông ở giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao.

Hiện trường tai nạn.

Theo điều tra, lúc 7 giờ 46 ngày 20-4, anh N.Q.P (22 tuổi, ngụ phường An Nhơn) lái xe máy biển số 59T2-668.66 chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng cầu An Phú Đông đi đường Dương Quảng Hàm. Khi đến giao lộ với đường Trần Bá Giao (phường An Nhơn) thì quẹt vào phía sau một xe máy (chưa rõ biển số và người điều khiển) chạy cùng chiều phía trước

Va chạm khiến xe máy chưa rõ lai lịch bị đẩy ngã về phía trước, tiếp tục va chạm với xe máy biển số 71F4-4593 do ông N.H.L (65 tuổi, ngụ phường An Nhơn) điều khiển, đang rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Sơn vào đường Trần Bá Giao.

Sau tai nạn, người điều khiển và phương tiện chưa rõ biển số đã rời khỏi hiện trường.

Ông L. bị thương ở tay và chân, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Để phục vụ điều tra, Công an TPHCM đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường, hoặc người dân có thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh tại địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định (điện thoại: 02837.263.803) để cung cấp thông tin.



