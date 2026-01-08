Theo đó, thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm mang tên "Đồ hộp Hạ Long", thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận. Từ thực tế này, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp mang thương hiệu nói trên có thuộc tỉnh Quảng Ninh hay không.

Nhà máy sản xuất Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Để người dân, du khách và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin chính xác, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp mang thương hiệu "Đồ hộp Hạ Long" được thành lập và đăng ký hoạt động tại TP Hải Phòng, theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, doanh nghiệp mang thương hiệu "Đồ hộp Hạ Long" không thuộc địa bàn và không nằm trong phạm vi quản lý của tỉnh. Việc sử dụng địa danh trong tên thương mại được pháp luật cho phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, do đó tên gọi "Hạ Long" trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có trụ sở hay cơ sở sản xuất tại Hạ Long hoặc tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định luôn coi trọng, bảo vệ uy tín và hình ảnh của địa danh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời khuyến nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh hiểu nhầm giữa địa danh Hạ Long và doanh nghiệp sử dụng yếu tố "Hạ Long" trong tên thương hiệu.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quản lý theo đúng quy định pháp luật, đặt sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành triệu tập ông T.S.T. (Tổng Giám đốc CP đồ hộp Hạ Long) và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp này để điều tra làm rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, kiểm soát nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp này.