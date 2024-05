Quảng Ninh lần thứ 7 liên tiếp đứng đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năm nay là lần thứ 19 VCCI công bố báo cáo PCI, với kết quả điều tra từ hơn 10.000 doanh nghiệp trên cả nước. Đây là ấn phẩm thường niên do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Mỹ (USAID) và các đối tác tư nhân nhằm thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và thân thiện với môi trường.



TOP 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt năm 2023

Theo báo cáo được Phó Tổng Thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn công bố, vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng PCI vẫn không có sự thay đổi khi Quảng Ninh là địa phương năm thứ 7 liên tiếp đứng ở vị trí này, với 71,25 điểm (thang điểm 100).

Ông Tuấn cho biết Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn rõ rệt trong việc giảm thiểu gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cũng triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, với chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp đạt 7,72 điểm, đứng 2 toàn quốc.

Đáng chú ý, Quảng Ninh còn đứng thứ 3 cả nước về nỗ lực giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp .

Theo ông Đậu Anh Tuấn, PCI năm 2023 ghi nhận bước tiến lớn về điểm số và tăng tới 8 bậc so với năm 2022 của tỉnh Long An, khi vươn lên vị trí thứ 2 trong cả nước, với 70,94 điểm. "Các doanh nghiệp đánh giá cao Long An khi nỗ lực cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh Long An còn được doanh nghiệp ghi nhận về tính năng động, tiên phong của chính quyền"- ông Đậu Anh Tuấn cho hay.

Các vị trí tiếp theo trong TOP 5 PCI 2023 lần lượt là Hải Phòng, Bắc Giang và Đồng Tháp. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có năm thứ 16 liên tiếp lọt vào nhóm 5 địa phương có chỉ số PCI tốt của các nước.

Cũng theo kết quả VCCI công bố, TP HCM đứng thứ 27 cả nước, kế tiếp là TP Hà Nội ở vị trí 28. Hai thành phố lớn của cả nước đều không có thứ hạng cao trong kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm nay, VCCI chỉ công bố kết quả PCI của 30 tỉnh, thành phố, thay vì đẩy đủ 63 tỉnh, thành phố.

Theo VCCI, báo cáo PCI năm 2023 là bức tranh sống động về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm vừa qua dưới góc nhìn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, những cải cách được doanh nghiệp đánh giá cao, các khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Đặc biệt, báo cáo năm nay truyền tải đánh giá của doanh nghiệp về nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh, thực hành xanh của doanh nghiệp tại địa phương. Qua đó, khuyến nghị các địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.