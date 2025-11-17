HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh và thêm một phó chủ tịch

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh làm Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Văn Bảo giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch Lê Văn Bảo - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo và ông Trần Phong -đại biểu HĐND khóa VIII- nhận nhie765m vụ mới

Chiều 17-11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Kỳ họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Huy và Lê Vĩnh Thế điều hành. Phát biểu khai mạc, ông Quang cho biết công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, khách quan, tuân thủ quy trình của Đảng và pháp luật, nhằm đảm bảo sự ổn định, thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa VIII đối với ông Trần Phong do được điều động nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh Quảng Trị sau đó bầu các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch Lê Văn Bảo - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục rà soát mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh sẽ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch và du lịch - dịch vụ của miền Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh nhanh chóng bắt tay vào công việc, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8% năm 2025, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó buổi sáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - Đến sáng 17-11, nước trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng cao, đã có hàng trăm hộ dân được sơ tán khẩn cấp

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị ngập sâu, nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập.

Quảng Trị Chủ tịch UBND tỉnh công tác nhân sự lê văn bảo phó bí thư tân chủ tịch Hội đồng nhân dân Lê Hồng Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo