Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo và ông Trần Phong -đại biểu HĐND khóa VIII- nhận nhie765m vụ mới

Chiều 17-11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề để kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Kỳ họp do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Trần Huy và Lê Vĩnh Thế điều hành. Phát biểu khai mạc, ông Quang cho biết công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, khách quan, tuân thủ quy trình của Đảng và pháp luật, nhằm đảm bảo sự ổn định, thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa VIII đối với ông Trần Phong do được điều động nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh Quảng Trị sau đó bầu các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Hồng Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh cho biết sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục rà soát mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh sẽ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch và du lịch - dịch vụ của miền Trung.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh nhanh chóng bắt tay vào công việc, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8% năm 2025, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó buổi sáng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.