Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đến sáng 17-11, nước trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng cao, đã có hàng trăm hộ dân được sơ tán khẩn cấp

Sáng 17-11, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ qua, tại địa bàn tỉnh này có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-110 mm, có nơi lớn hơn như Tà Rụt 258,2 mm, Hướng Sơn 203,8 mm, Vĩnh Ô 145mm, Ba Lòng 136,8mm...

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao chia cắt nhiều nơi ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 2.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 3.

Sơ tán khẩn cấp người và tài sản

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 4.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 5.

Tình hình nước lũ dâng cao, gây cô lập nhiều nơi ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Liệu

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 6.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 7.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 8.

Nhiều ngầm tràn ở các xã miền núi phía Nam Quảng Trị bị nước dâng, chia cắt

Nước lũ dâng cao, chia cắt hàng loạt ngầm tràn ở các xã miền núi ở Nam Quảng Trị

Đến sáng cùng ngày, có hàng chục điểm ở xã Bến Quan, Đakrông, Bến Quan, La Lay, Lìa... bị nước dâng, gây chia cắt. Có nhiều nơi nước dâng hơn 3 m, gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Trong sáng 17-11, ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), cho biết do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến nhiều thôn, bản tại xã này bị cô lập; nhiều nhà dân ngập sâu trong lũ.

Để đảm bảo an toàn, xã Ba Lòng đã sơ tán khẩn cấp 210 hộ dân với 785 nhân khẩu đến nơi an toàn.

"Hiện tại nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị ngập từ 0,8 - 3 m gây chia cắt, cô lập hoàn toàn. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp di dời, sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Liệu thông tin.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân - Ảnh 1.

Tin liên quan

Bùn nhão tràn trên đường phố, nhiều xe máy trượt ngã dúi dụi

Bùn nhão tràn trên đường phố, nhiều xe máy trượt ngã dúi dụi

(NLĐO)- Bùn nhão bất ngờ xuất hiện trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến nhiều người đi xe máy ngang qua bị trượt, ngã dúi dụi.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người chết, 16 người bị thương

(NLĐO)- Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê để chỉ đạo công tác cứu nạn và khắc phục

Vì sao miền Trung lại mưa lớn, có vượt kỷ lục của đợt mưa hồi cuối tháng 10?

(NLĐO) - Khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua ở miền Trung là không cao nhưng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất đáng lo.

mưa lớn Dự báo thời tiết thời tiết hôm nay tỉnh Quảng trị nước lũ sơ tán dân chia cắt Phòng thủ dân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo