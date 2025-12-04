Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng xây 6 khu tái định cư vùng thiên tai cấp bách

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng xây 6 khu tái định cư vùng thiên tai cấp bách

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng để xây dựng 6 khu tái định cư, di dời dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét đang đe dọa nghiêm trọng.

Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng xây 6 khu tái định cư vùng thiên tai cấp bách - Ảnh 1.

Người dân ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn sống bất an dưới chân lèn của địa phương này

Ngày 4-12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã gửi tờ trình đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng để triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Theo đề xuất, khu vực phía bắc tỉnh (địa bàn Quảng Bình cũ) hiện có 6 dự án di dân khẩn cấp khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống và lũ quét. Các dự án tập trung tại thôn Thuận Tiến và Xuân Canh (xã Đồng Lê), thôn Yên Vân (xã Tân Thành), xóm nhà cũ thôn Tăng Hóa (xã Kim Điền), thôn Văn Hóa (xã Minh Hóa), bản Cây Sú - thôn Liên Xuân (xã Trường Sơn) và bản Mít Cát (xã Kim Ngân).

Qua khảo sát thực tế, chính quyền ghi nhận tình trạng sạt lở tại thôn Thuận Tiến và Xuân Canh đang diễn biến phức tạp. Nhiều điểm đồi núi và bờ sông bị khoét sâu vào khu dân cư, đặc biệt khu vực ven sông Gianh liên tục xảy ra sạt trượt đất đá, sụt lún nền nhà trong mùa mưa lũ, đe dọa trực tiếp đến an toàn người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên bố trí 35 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai dự án di dời khẩn cấp tại xã Đồng Lê. Nguồn vốn được dùng để xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu, giúp người dân nhanh chóng chuyển đến khu tái định cư mới, ổn định đời sống và sản xuất.

Đối với 5 dự án còn lại, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2025-2026. Tổng nhu cầu vốn là 170 tỉ đồng, nhằm thực hiện mục tiêu bố trí dân cư khỏi vùng thiên tai cấp bách, bảo đảm an toàn và sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết mỗi dự án có quy mô từ 25 đến 50 tỉ đồng tùy điều kiện từng khu vực. Ngay khi được Trung ương phê duyệt hỗ trợ vốn, tỉnh sẽ triển khai đồng loạt các dự án để sớm đưa người dân đến nơi ở mới, bảo đảm ổn định và an cư lâu dài.

Tin liên quan

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị ngập sâu, nhiều bản làng bị chia cắt, cô lập.

Quảng Trị: Mưa rất to, sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân

(NLĐO) - Đến sáng 17-11, nước trên các sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng cao, đã có hàng trăm hộ dân được sơ tán khẩn cấp

VIDEO: Bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi nước lũ rút, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ngổn ngang bùn đất, rác thải; hàng trăm bộ đội dầm mình dọn dẹp giúp dân khôi phục cuộc sống.

Quảng Trị khu tái định cư thiên tai vùng sạt lở sạt lở quảng trị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ Hỗ trợ 170 tỷ đồng tái định cư cấp bách
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo