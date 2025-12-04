Quảng Trị đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng xây 6 khu tái định cư vùng thiên tai cấp bách

Người dân ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn sống bất an dưới chân lèn của địa phương này

Ngày 4-12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã gửi tờ trình đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hỗ trợ 170 tỉ đồng để triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Theo đề xuất, khu vực phía bắc tỉnh (địa bàn Quảng Bình cũ) hiện có 6 dự án di dân khẩn cấp khỏi các vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống và lũ quét. Các dự án tập trung tại thôn Thuận Tiến và Xuân Canh (xã Đồng Lê), thôn Yên Vân (xã Tân Thành), xóm nhà cũ thôn Tăng Hóa (xã Kim Điền), thôn Văn Hóa (xã Minh Hóa), bản Cây Sú - thôn Liên Xuân (xã Trường Sơn) và bản Mít Cát (xã Kim Ngân).

Qua khảo sát thực tế, chính quyền ghi nhận tình trạng sạt lở tại thôn Thuận Tiến và Xuân Canh đang diễn biến phức tạp. Nhiều điểm đồi núi và bờ sông bị khoét sâu vào khu dân cư, đặc biệt khu vực ven sông Gianh liên tục xảy ra sạt trượt đất đá, sụt lún nền nhà trong mùa mưa lũ, đe dọa trực tiếp đến an toàn người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên bố trí 35 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để triển khai dự án di dời khẩn cấp tại xã Đồng Lê. Nguồn vốn được dùng để xây dựng các hạng mục hạ tầng thiết yếu, giúp người dân nhanh chóng chuyển đến khu tái định cư mới, ổn định đời sống và sản xuất.

Đối với 5 dự án còn lại, tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2025-2026. Tổng nhu cầu vốn là 170 tỉ đồng, nhằm thực hiện mục tiêu bố trí dân cư khỏi vùng thiên tai cấp bách, bảo đảm an toàn và sinh kế lâu dài cho cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết mỗi dự án có quy mô từ 25 đến 50 tỉ đồng tùy điều kiện từng khu vực. Ngay khi được Trung ương phê duyệt hỗ trợ vốn, tỉnh sẽ triển khai đồng loạt các dự án để sớm đưa người dân đến nơi ở mới, bảo đảm ổn định và an cư lâu dài.