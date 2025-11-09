HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau khi nước lũ rút, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ngổn ngang bùn đất, rác thải; hàng trăm bộ đội dầm mình dọn dẹp giúp dân khôi phục cuộc sống.

VIDEO: Cảnh ngổn ngang sau lũ ở Lệ Thủy: đường phố biến thành dòng sình đặc quánh, rác trôi dạt khắp nơi. Hoàng Phúc thực hiện

Sau hơn một tuần ngập sâu trong nước lũ, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ngổn ngang bùn đất, rác thải, mùi hôi nồng nặc bốc lên giữa những dãy nhà, sân trường, đường làng. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng người dân đang dầm mình trong bùn để giúp người dân dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau lũ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 6 đến 8-11, đơn vị đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 996, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lệ Thủy cơ động về các điểm bị thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân.

Lệ Thủy là vùng ngập sâu và kéo dài nhất tỉnh Quảng Trị. Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sau khi nước rút, những con đường tuyến phố ở thị trấn Kiến Giang (cũ) biến thành bãi bùn đặc quánh, rác rưởi, cành cây, xác súc vật, đồ gia dụng bị nước cuốn nằm ngổn ngang bốc mùi hôi hám, ô nhiễm.

Trước sân Trường Tiểu học số 2 An Thủy, lớp bùn dày gần gang tay phủ kín lối đi; bàn ghế, dụng cụ học tập loang lổ bùn. Các thầy cô cùng bộ đội phải dùng xẻng xúc từng lớp bùn, kéo nước rửa sạch sân trường dưới cái nắng gắt đầu mùa.

"Trời nắng lên mà lớp bùn này khô lại thì coi như công việc sẽ nặng gấp đôi. Nếu không kịp dọn, mùi hôi bốc lên rất khó chịu và việc học của các em sẽ phải lùi thêm nhiều ngày nữa" - cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 An Thủy, nói.

VIDEO: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội Quảng Trị phối hợp cùng đoàn viên, dân quân làm việc không nghỉ giữa trưa nắng.

Suốt nhiều ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị cùng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, giáo viên và phụ huynh đã chia thành từng nhóm, phối hợp thu dọn bùn đất, nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, vận chuyển rác thải ra khỏi khu dân cư.

Các địa điểm được ưu tiên hỗ trợ gồm Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Phong Thuỷ, Trường Mầm non An Thủy và Trường Tiểu học số 2 An Thuỷ.

Ở nhiều ngôi trường, hàng chục xe rác được đẩy ra từng chuyến, bùn đất được xúc đổ thành đống lớn ở ven đường. Những bao rác ướt nhẹp bốc mùi được gom lại, chờ xe môi trường tới vận chuyển đi xử lý. Một số đoạn đường nội thôn vẫn còn đọng nước, bộ đội phải dùng cuốc, xẻng san gạt, khơi rãnh để nước thoát nhanh hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 42 (Trung đoàn 996), cho biết ngay khi nước rút, các lực lượng được lệnh cơ động khẩn cấp về xã Lệ Thủy với phương châm "nước rút đến đâu, làm sạch đến đó".

Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng điều động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu dọn bùn đất, vệ sinh trường, lớp học tại Trường Trung học cơ sở Kiến Giang, xã Lệ Thủy.

Bộ đội chia nhau phụ trách từng khu vực, người xúc bùn, người rửa bàn ghế, người phụ dọn rác. Nhiều chiến sĩ tay nứt nẻ, quần áo lấm lem, nhưng vẫn làm việc xuyên trưa.

Đến nay, phần lớn trường học và khu dân cư đã được dọn dẹp cơ bản, chuẩn bị cho học sinh trở lại lớp. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, khối lượng rác thải sau lũ còn rất lớn, cần thêm nhiều ngày để thu gom, xử lý triệt để nhằm tránh ô nhiễm môi trường, bùng phát dịch bệnh.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chính quyền xã Lệ Thủy hỗ trợ người dân khôi phục sinh hoạt, đảm bảo an toàn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Dưới đây là một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi lại cảnh bùn đất, rác thải ngập ngụa sau lũ ở Lệ Thuỷ:

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Sau lũ, rác thải phủ kín lối đi, từ bao ni lông, chai nhựa đến xác cây, đồ dùng sinh hoạt hư hỏng

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Rác vướng đầy trên hàng rào, cành cây, mái nhà, tạo mùi hôi nồng nặc khắp thôn xóm

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Rác nổi lềnh bềnh trên các kênh mương, cống rãnh khiến dòng nước thoát chậm, dễ gây ô nhiễm.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Nhiều hộ phải mất cả ngày để dọn sạch lớp bùn đặc quánh phủ kín từ sân hiên nhà, đến ra đường

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Rác vướng đầy trên hàng rào, cành cây, mái nhà, tạo mùi hôi nồng nặc khắp thôn xóm.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Cảnh tượng bùn rác phủ kín sân nhà dân trước Trạm giống Lệ Thuỷ, nhiều hộ vẫn chưa dọn xong sau ba ngày nước rút.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Sau lũ, rác thải phủ kín lối đi, từ bao ni lông, chai nhựa đến xác cây, đồ dùng sinh hoạt hư hỏng.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Phụ nữ dùng chổi, xô nước rửa lại nền nhà, trong khi đàn ông xúc bùn, kéo rác ra ngoài đường.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 10.

Nắng đã trở lại vùng rốn lũ Lệ Thủy sau nhiều ngày bị ngập sâu trong nước

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 11.

Bộ đội dùng xẻng xúc từng lớp bùn pha rác, đổ thành đống lớn trước khi xe chuyên dụng đến thu dọn.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 12.

Cảnh tượng bùn rác phủ kín sân sân trường sau ba ngày nước rút.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 13.

Bộ đội biên phòng dầm mình trong bùn, xúc từng xẻng đất giúp dân Lệ Thủy dọn dẹp sau lũ.

VIDEO: Cảnh bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị - Ảnh 14.

Nhiều chiến sĩ dọn dẹp lại khuôn viên công sở, nhà dân

