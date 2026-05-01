Quảng Trị: Hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 1-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xác nhận đơn vị đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 46 bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lập thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa

Bệnh nhân phần lớn là học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc và một số người dân ở thôn Tân Sơn, Tân Tài (xã Tân Lập).

Qua khai thác, trước khi có các triệu chứng nói trên, các bệnh nhân có ăn bánh mì do một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập) cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cho hay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, đơn vị đã truyền dịch, bù dịch bằng đường uống, kháng sinh, điều trị tích cực và theo dõi sát.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, đa số các bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng, mệt mỏi.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tân Lập đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Đồng thời, địa phương này cũng phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu phẩm để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

