Quảng Trị: Lửa bao trùm cảng Thắng Lợi lúc nửa đêm, 3 tàu cá bốc cháy

Hiện trường vụ cháy tàu ở khu vực cảng Thắng Lợi, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị

Theo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ khuya 18-5. Thời điểm này, các tàu cá đang neo đậu sát nhau tại bãi đà khu vực cảng Thắng Lợi để sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương Bắc Trạch cùng lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng Đồn Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy.

Do các tàu neo đậu gần nhau và chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan sang các phương tiện lân cận. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều phương án chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 19-5, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.