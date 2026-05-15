Thời sự

Bẫy ảnh bắt gặp tê tê Java, thỏ vằn Trường Sơn trong rừng phòng hộ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khảo sát bằng bẫy ảnh tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa (Quảng Trị) ghi nhận nhiều động vật quý hiếm như tê tê Java, mèo báo, thỏ vằn Trường Sơn.

Bẫy ảnh bắt gặp tê tê Java, thỏ vằn Trường Sơn trong một khu rừng phòng hộ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Tê tê java - loài động vật quý hiếm được phát hiện qua hệ thống bẫy ảnh ở rừng phòng hộ Tuyên Hoá

Ngày 15-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đợt khảo sát đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa đã ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như tê tê Java, thỏ vằn Trường Sơn, mèo báo, khỉ mặt đỏ...

Đợt khảo sát do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa phối hợp Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng thực hiện, tập trung điều tra nhóm thú mặt đất bằng phương pháp bẫy ảnh.

Khu vực rừng này nằm gần nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia quan trọng của dãy Trường Sơn như Vườn quốc gia Vũ Quang, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây được xem là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Bắc Trung Bộ với hệ sinh thái rừng kín thường xanh đặc trưng.

Bẫy ảnh bắt gặp tê tê Java, thỏ vằn Trường Sơn trong một khu rừng phòng hộ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Thỏ vằn Trường Sơn - loài động vật quý hiếm được ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh ở rừng phòng hộ Tuyên Hoá

Đoàn khảo sát đã lắp đặt bẫy ảnh tại 53 vị trí trong rừng. Kết quả ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như thỏ vằn Trường Sơn, tê tê Java, mèo báo, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ vàng, chồn họng vàng, cầy gấm, cầy vòi hương, cheo cheo, nhím đuôi dài, nhím đuôi ngắn, lợn rừng và gà lôi trắng.

Nhiều loài trong số này nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm theo Sách đỏ Việt Nam và quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa thời gian tới.

Loại động vật quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thấy con cu li nhỏ quý hiếm đi lạc vào vườn nhà, người dân ở Quảng Trị đã chủ động trình báo cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo vệ theo quy định

