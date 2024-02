Quảng Trị: Sẽ lắp biển báo hạn chế tải trọng các xe vào khu dân cư mà dân phản ánh

Ngày 24-2, ông Vũ Thành Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa ký văn bản gửi công an huyện và UBND xã Triệu Thành về việc giải quyết đề nghị cắm biển báo hiệu đường bộ tại tuyến đường giao thông nông thôn thôn An Tiêm.

Theo đó, UBND huyện Triệu Phong yêu cầu UBND xã Triệu Thành lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng phương tiện lưu thông theo tải trọng thiết kế đối với tuyến đường giao thông nông thôn thôn An Tiêm.

Phương tiện đỗ trên đường nội thôn An Tiêm, gần kho hàng của doanh nghiệp hôm 20-2

UBND huyện Triệu Phong giao xã này rà soát, kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với phạm vi thửa đất của Công ty CP Thương mại - Dịch vụ vận tải Nguyên Minh, làm cơ sở để tham mưu, xử lý theo quy định.

UBND huyện Triệu Phong yêu cầu Công an huyện phối hợp, hỗ trợ UBND xã Triệu Thành tổ chức lắp đặt biển báo; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực trên.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc cuộc sống của họ bị đảo lộn vì xe tải trọng lớn vào ra khu vực kho hàng của Công ty CP Thương mại - Dịch vụ vận tải Nguyên Minh (tại thôn An Tiêm, xã Triệu Thành) để sang, bốc hàng hóa.

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, phương tiện đã được di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh: CT

Theo người dân, việc nhiều phương tiện vào ra không những gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn mà còn gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Cụ thể, khu vực phương tiện tải trọng lớn hay vào ra để bốc hàng là ngã tư, gần công viên - nơi trẻ em thường xuyên lui tới để chơi thể dục, thể thao. Đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra, trong đó có một vụ tai nạn gây chết người. Nạn nhân là học sinh, đi xe đạp và tử vong dưới bánh xe đầu kéo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Triệu Thành khẳng định quan điểm của người dân và địa phương là nên cấm các phương tiện tải trọng lớn vào ra khu vực này để đảm bảo người dân đi lại an toàn.