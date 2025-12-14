HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Trị: Xử lý người đứng đầu nếu để cán bộ nhũng nhiễu dân, doanh nghiệp

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người đứng đầu cơ quan tại Quảng Trị sẽ bị xử lý nếu để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

Quảng Trị xử lý người đứng đầu nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp trong công vụ - Ảnh 1.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Ngày 14-12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ban hành công văn yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nội dung trên nêu trong Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hành vi nhũng nhiễu trong hoạt động công vụ.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân; bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính công tâm, khách quan, đúng thẩm quyền; đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh tình trạng trả lời chung chung, giải thích không rõ ràng và né tránh trách nhiệm.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, công chức vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, bao che hoặc dung túng cho cấp dưới sai phạm.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết thủ tục; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát của người dân và xã hội.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, liêm chính - từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Hai "vị khách lạ" bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở Quảng Trị

Hai "vị khách lạ" bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai con khỉ thuộc nhóm loài nguy cấp, quý hiếm vừa được người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện khi đi lạc vào khu dân cư.

Bị Thủ tướng phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân, Chủ tịch Quảng Trị báo cáo lý do

(NLĐO) – Bị phê bình vì chậm sửa 12 nhà dân hư hỏng do sạt lở, Chủ tịch Quảng Trị đã báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân chậm trễ và đề xuất công trình kè kiên cố.

Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quảng Trị chống tham nhũng doanh nghiệp Chủ tịch UBND tỉnh người đứng đầu người dân kỷ luật công vụ xử lý người đứng đầu cán bộ nhũng nhiễu Lê Hồng Vinh
