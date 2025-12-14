Hai "vị khách lạ" bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai "vị khách lạ" bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai con khỉ thuộc nhóm loài nguy cấp, quý hiếm vừa được người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện khi đi lạc vào khu dân cư.

Hai cá thể khỉ qúy hiếm xuất hiện tại khu dân cư Quảng Trị - Ảnh 1.

Con khỉ mốc còn non được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận, đưa vào khu cách ly để chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Ngày 14-12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận 2 con khỉ mốc và khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân và chính quyền bàn giao.

Trước đó, đại diện trung tâm đã tiếp nhận con khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis) do chính quyền xã Đông Trạch bàn giao với sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và Công an xã.

Tiếp đó, trung tâm tiếp tục tiếp nhận thêm một con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) do UBND phường Đồng Thuận bàn giao.

Trước đó, cả 2 con vật quý hiếm này đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư sinh sống. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Hai cá thể khỉ qúy hiếm xuất hiện tại khu dân cư Quảng Trị - Ảnh 2.

Khỉ mặt đỏ trưởng thành, nặng khoảng 5 kg, trong tình trạng suy nhược, được kiểm tra sức khỏe trước khi nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã.

Theo cán bộ Trung tâm, tại thời điểm tiếp nhận, khỉ mặt đỏ là con trưởng thành, nặng khoảng 5kg; khỉ mốc còn non, nặng khoảng 1kg. Cả hai đều trong tình trạng suy nhược, cần được chăm sóc y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thú y tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng.

Trong thời gian tới, hai con khỉ sẽ được nuôi dưỡng, tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã. Khi đủ điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả về tự nhiên, bảo đảm an toàn cho động vật và hệ sinh thái.

Tin liên quan

Bắt được con vật lạ không ngờ là động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ

Bắt được con vật lạ không ngờ là động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ

(NLĐO) - Lực lượng kiểm lâm nhận định con vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống đồng bằng

Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã đón 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm khỉ vàng, khỉ mốc, cu li và khỉ cộc về rừng tự nhiên.

Loài cây hoa tím lạ lần đầu xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Loài cây hoa tím sẫm vừa được các nhà khoa học phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và gây chú ý trên Tạp chí Thực vật học Nhật Bản.

Quảng Trị động vật hoang dã phong nha kẻ bàng khỉ mặt đỏ khỉ quý hiếm khỉ mốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo