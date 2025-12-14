Hai "vị khách lạ" bất ngờ xuất hiện giữa khu dân cư ở Quảng Trị

Con khỉ mốc còn non được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận, đưa vào khu cách ly để chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Ngày 14-12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận 2 con khỉ mốc và khỉ mặt đỏ quý hiếm được người dân và chính quyền bàn giao.

Trước đó, đại diện trung tâm đã tiếp nhận con khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis) do chính quyền xã Đông Trạch bàn giao với sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và Công an xã.

Tiếp đó, trung tâm tiếp tục tiếp nhận thêm một con khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) do UBND phường Đồng Thuận bàn giao.

Trước đó, cả 2 con vật quý hiếm này đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư sinh sống. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, người dân đã chủ động thông báo và giao nộp cho cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Khỉ mặt đỏ trưởng thành, nặng khoảng 5 kg, trong tình trạng suy nhược, được kiểm tra sức khỏe trước khi nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã.

Theo cán bộ Trung tâm, tại thời điểm tiếp nhận, khỉ mặt đỏ là con trưởng thành, nặng khoảng 5kg; khỉ mốc còn non, nặng khoảng 1kg. Cả hai đều trong tình trạng suy nhược, cần được chăm sóc y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ thú y tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng.

Trong thời gian tới, hai con khỉ sẽ được nuôi dưỡng, tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã. Khi đủ điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả về tự nhiên, bảo đảm an toàn cho động vật và hệ sinh thái.