Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy Quảng Trị bổ nhiệm Lê Văn Bảo và Lê Vĩnh Thế vào vị trí lãnh đạo mới - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các ông Lê Văn Bảo và Lê Vĩnh Thế

Ngày 27-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương chủ trì.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng thời, ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết việc điều động, phân công nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá 2 cán bộ được bổ nhiệm đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các nhân sự mới tiếp tục rèn luyện, giữ tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, triển khai nhiệm vụ theo đúng kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Điều động ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh và thêm một phó chủ tịch

(NLĐO) - HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh làm Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Văn Bảo giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị Bí thư Tỉnh ủy công tác cán bộ Phó Chủ tịch UBND tỉnh ủy quảng trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo