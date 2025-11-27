Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

Ngày 27-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương chủ trì.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng thời, ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, được phân công và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết việc điều động, phân công nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá 2 cán bộ được bổ nhiệm đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các nhân sự mới tiếp tục rèn luyện, giữ tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, triển khai nhiệm vụ theo đúng kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
