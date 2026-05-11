Phía ca sĩ Miu Lê lên tiếng

Phía Miu Lê lên tiếng

Theo đó, Công ty KIM Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Miu Lê - vừa chính thức lên tiếng về thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến án ma túy ở Hải Phòng. KIM Entertainment cho hay đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Miu Lê.

Công ty đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc. "Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất" - trích thông báo của KIM Entertainment.

Đơn vị quản lý ca sĩ Miu Lê cũng cam kết xác minh, xử lý vụ việc "khách quan nhất có thể"; đồng thời xin lỗi khán giả vì những thông tin tiêu cực.

Ngày 11-5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội)...

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cái tên Miu Lê gây bão

Nguyên văn bản thông báo của công ty quản lý Miu Lê

Về phía Miu Lê, hiện tại cô đã tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân TikTok 2 triệu người theo dõi.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu tài sản riêng và có cuộc sống khá giả. Những năm gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý với màn "lột xác" ngoại hình khi giảm cân thành công, theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn và gợi cảm hơn trước.

Hiện tại, Miu Lê còn góp mặt trong dự án "Đại tiệc trăng máu 8" đang công chiếu ở rạp.