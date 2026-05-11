HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Công ty quản lý Miu Lê nói gì về tin đồn gây xôn xao?

Thùy Trang

(NLĐO) - Trước thông tin ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến ma túy ở Hải Phòng, phía công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng.

Phía ca sĩ Miu Lê lên tiếng

Phía Miu Lê lên tiếng về tin "bị điều tra liên quan đến ma túy ở Hải Phòng" - Ảnh 1.

Phía Miu Lê lên tiếng

Theo đó, Công ty KIM Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Miu Lê - vừa chính thức lên tiếng về thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan đến án ma túy ở Hải Phòng. KIM Entertainment cho hay đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Miu Lê.

Công ty đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý vụ việc. "Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của các bên, chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất" - trích thông báo của KIM Entertainment.

Đơn vị quản lý ca sĩ Miu Lê cũng cam kết xác minh, xử lý vụ việc "khách quan nhất có thể"; đồng thời xin lỗi khán giả vì những thông tin tiêu cực.

Ngày 11-5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm 6 đối tượng, trong đó có những người nổi tiếng như Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội)...

Trong quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cái tên Miu Lê gây bão

Phía Miu Lê lên tiếng về tin "bị điều tra liên quan đến ma túy ở Hải Phòng" - Ảnh 2.

Nguyên văn bản thông báo của công ty quản lý Miu Lê

Về phía Miu Lê, hiện tại cô đã tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân TikTok 2 triệu người theo dõi.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu tài sản riêng và có cuộc sống khá giả. Những năm gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý với màn "lột xác" ngoại hình khi giảm cân thành công, theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn và gợi cảm hơn trước.

Hiện tại, Miu Lê còn góp mặt trong dự án "Đại tiệc trăng máu 8" đang công chiếu ở rạp.

Tin liên quan

Miu Lê với tấm ảnh gây bão mạng xã hội

Miu Lê với tấm ảnh gây bão mạng xã hội

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật) làm việc với công an do nghi vấn dính líu đến chất cấm.

Cay đắng cho Dương Cẩm Lynh

(NLĐO) - Diễn viên Dương Cẩm Lynh thừa nhận, sau biến cố cô không còn là lựa chọn ưu tiên của đoàn phim.

Diễn viên Khả Ngân khiến khán giả "choáng"

(NLĐO) - Khả Ngân lập thành tích ấn tượng tại IRONMAN Sprint Đà Nẵng, chinh phục 3 môn phối hợp trong chưa đầy 2 giờ.

Miu Lê Miu Lê ma túy Miu Lê bị điều tra mạng xã hội sử dụng ma túy trang cá nhân cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo