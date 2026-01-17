HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Quất bonsai mini giá vài trăm ngàn đồng mỗi bình

Tin, ảnh, video: Thùy Linh

(NLĐO) - Những bình quất bonsai mini có kích thước nhỏ, số lượng quả không nhiều nhưng giá bán có thể tới gần nửa triệu đồng/bình.

Những bình quất bonsai mini đang trở thành mặt hàng hút khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quất bonsai mini giá rẻ cho Tết Nguyên đán 2026 , lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống - Ảnh 1.

Bình quất bonsai được rao bán tại vườn có giá 300 ngàn đồng

Quất bonsai mini được nhiều người ưa chuộng nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn làm việc, bàn tiếp khách, kệ trang trí trong nhà hoặc văn phòng.

Loại quất này được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho các cây quất truyền thống có kích thước lớn. Nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng chi vài trăm ngàn đồng để sở hữu một bình quất mini có dáng đẹp, thế lạ, màu quả vàng đều, lá xanh.

Theo bà Hoa, chủ một vườn quất tại Tứ Liên, phường Hồng Hà, Hà Nội, quất bonsai mini "nhỏ nhưng không hề dễ làm". Để tạo ra một bình quất mini đạt yêu cầu, nhà vườn phải mất từ 8 tháng đến cả năm chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế. "Nhìn qua thì đơn giản nhưng để cây sống khỏe, ra quả đúng dịp Tết, lại vừa với kích thước bình là vô cùng khó. Có những cây phải bỏ đi vì quả ra không đều hoặc dáng không đạt"- bà Hoa chia sẻ.

Cũng theo bà Hoa, chi phí nhân công, công chăm sóc và tỉ lệ cây đạt chuẩn thấp là lý do khiến giá quất bonsai mini khá cao so với kích thước. "Có những bình quất nhỏ nhưng giá bán lên tới nửa triệu đồng vì thế đẹp, quả đều và hợp phong thủy"- bà cho biết thêm.

Ghi nhận tại một số chợ hoa, cửa hàng cây cảnh ở Hà Nội, quất bonsai mini được bày bán khá sớm, phục vụ khách mua về trang trí nhà cửa, cơ quan hoặc làm quà biếu.

Ưu điểm của loại quất này là nhẹ, dễ vận chuyển, không chiếm nhiều diện tích, phù hợp với nhịp sống đô thị. Dù cây nhỏ, các nhà vườn vẫn tạo hình đa dạng như dáng trực, dáng huyền, dáng phúc - lộc - thọ để đáp ứng sở thích và nhu cầu phong thủy của người tiêu dùng trong dịp Tết.

Bình quất bonsai mini được khách hàng ưa chuộng  

Quất bonsai mini giá rẻ cho Tết Nguyên đán 2026 , lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống - Ảnh 2.

Quất bonsai mini giá rẻ cho Tết Nguyên đán 2026 , lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Rộn ràng hoa Tết

Rộn ràng hoa Tết

Các làng hoa ở nhiều địa phương đã sẵn sàng "đổ bộ" sản phẩm vào thị trường Tết Bính Ngọ 2026

VIDEO: Nông dân làng hoa Thới An thấp thỏm với hoa Tết

(NLĐO) - Làng hoa Thới An (phường Thới An, TPHCM) bước vào cao điểm vụ Tết Bính Ngọ 2026

Người trồng hoa Tết xứ Huế: "Trời vẫn thương chúng tôi"

(NLĐO) - Trải qua 3 cơn lũ lịch sử kéo dài liên tiếp, cứ ngỡ rằng người trồng hoa Tết xứ Huế sẽ trắng tay nhưng nay họ vẫn còn "sống" được với nghề.

Tết nguyên đán hoa tết quất Tết Bình Ngọ 2026 quất bonsai mini
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo