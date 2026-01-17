Quất bonsai mini giá vài trăm ngàn đồng mỗi bình

Những bình quất bonsai mini đang trở thành mặt hàng hút khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.



Bình quất bonsai được rao bán tại vườn có giá 300 ngàn đồng

Quất bonsai mini được nhiều người ưa chuộng nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp đặt trên bàn làm việc, bàn tiếp khách, kệ trang trí trong nhà hoặc văn phòng.

Loại quất này được xem là lựa chọn thay thế hợp lý cho các cây quất truyền thống có kích thước lớn. Nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng chi vài trăm ngàn đồng để sở hữu một bình quất mini có dáng đẹp, thế lạ, màu quả vàng đều, lá xanh.

Theo bà Hoa, chủ một vườn quất tại Tứ Liên, phường Hồng Hà, Hà Nội, quất bonsai mini "nhỏ nhưng không hề dễ làm". Để tạo ra một bình quất mini đạt yêu cầu, nhà vườn phải mất từ 8 tháng đến cả năm chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế. "Nhìn qua thì đơn giản nhưng để cây sống khỏe, ra quả đúng dịp Tết, lại vừa với kích thước bình là vô cùng khó. Có những cây phải bỏ đi vì quả ra không đều hoặc dáng không đạt"- bà Hoa chia sẻ.

Cũng theo bà Hoa, chi phí nhân công, công chăm sóc và tỉ lệ cây đạt chuẩn thấp là lý do khiến giá quất bonsai mini khá cao so với kích thước. "Có những bình quất nhỏ nhưng giá bán lên tới nửa triệu đồng vì thế đẹp, quả đều và hợp phong thủy"- bà cho biết thêm.

Ghi nhận tại một số chợ hoa, cửa hàng cây cảnh ở Hà Nội, quất bonsai mini được bày bán khá sớm, phục vụ khách mua về trang trí nhà cửa, cơ quan hoặc làm quà biếu.

Ưu điểm của loại quất này là nhẹ, dễ vận chuyển, không chiếm nhiều diện tích, phù hợp với nhịp sống đô thị. Dù cây nhỏ, các nhà vườn vẫn tạo hình đa dạng như dáng trực, dáng huyền, dáng phúc - lộc - thọ để đáp ứng sở thích và nhu cầu phong thủy của người tiêu dùng trong dịp Tết.