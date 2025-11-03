Queensland khai trương văn phòng thương mại và đầu tư tại Hà Nội

Bang Queensland (Úc) ngày 3-11 khai trương văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai tại Việt Nam, đặt tại Hà Nội, khẳng định vai trò trọng tâm của Việt Nam trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á.

Với hai văn phòng tại Hà Nội và TP HCM, Queensland trở thành bang đầu tiên của Úc thiết lập trung tâm khu vực tại Việt Nam - thị trường mang lại hơn 4 tỉ AUD kim ngạch xuất khẩu trong năm tài chính 2024-2025. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland ở Đông Nam Á và lớn thứ sáu toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo Ros Bates, người dẫn đầu đoàn công tác tới Hà Nội, việc mở thêm văn phòng sẽ giúp tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục. Bà Bates đã có các cuộc hội đàm với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, thống nhất thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững và đổi mới nông nghiệp.

“Các thế mạnh của Queensland chính là điều Việt Nam cần để hiện thực hóa tham vọng trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045,” bà Bates nói, cho biết Việt Nam đang là điểm sáng tăng trưởng của khu vực với GDP năm 2024 đạt 7,1%.

Thương mại là trọng tâm trong chuyến công tác lần này. Queensland hiện là nguồn cung than luyện kim lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch khoảng 3 tỉ AUD mỗi năm. Bang cũng sở hữu các mỏ khoáng sản quan trọng như đồng, niken, coban và đất hiếm – những nguyên liệu thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Song song với nhóm hàng nguyên liệu, Queensland đang đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm và đồ uống cao cấp. Tuần này, người tiêu dùng Hà Nội được thưởng thức thịt bò, hạt mắc-ca, mật ong và đồ uống Bundaberg Brewed Drinks trong chiến dịch “Taste of Queensland” tại hệ thống siêu thị AEON. Nhu cầu thịt bò Queensland tại Việt Nam tăng 29% trong năm 2024.

Quan hệ đầu tư song phương cũng mở rộng. TTC AgriS của Việt Nam đã mua lại quỹ đất trồng mía tại Bắc Queensland để thử nghiệm công nghệ nông nghiệp, trong khi VietJet Air tăng tần suất đường bay TP HCM – Brisbane lên 5 chuyến/tuần.

Giáo dục và y tế là hai lĩnh vực Queensland đặt mục tiêu phát triển lâu dài. Số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Queensland tăng hơn 30% mỗi năm, nhờ thế mạnh nghiên cứu về y học, nông nghiệp và công nghệ. Trong lĩnh vực y tế, các doanh nghiệp Queensland đang hợp tác với đối tác Việt Nam để đưa sản phẩm chăm sóc sức khỏe vào thị trường có mức tăng trưởng nhu cầu hai con số.

Trong chuyến thăm, bà Bates cũng giới thiệu thương hiệu toàn cầu mới “Queensland of Opportunity”, định vị bang là điểm đến hàng đầu để sinh sống, học tập và đầu tư.

Việc mở rộng hiện diện tại Việt Nam thể hiện chiến lược đa dạng hóa và đa phương hóa của Queensland, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đôi bên cùng có lợi: Việt Nam có thêm nguồn cung ổn định về năng lượng, giáo dục và y tế; còn Queensland mở rộng cơ hội tại một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á.