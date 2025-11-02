Cơ hội hấp dẫn và xu hướng chọn ngành học kép tại Úc

Theo khung chính sách mới, Úc sẽ có 295.000 chỉ tiêu dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2026, tăng 9% so với 270.000 chỉ tiêu của năm 2025. Trong đó, Úc đẩy mạnh triển khai các biện pháp mới nhằm thu hút số lượng sinh viên đến từ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Bí quyết "săn" học bổng Úc

Tham gia triển lãm du học Úc tổ chức mới đây, em Phúc Nguyên, học sinh lớp 12-Trường THPT Phú Nhuận (TP HCM), chủ động tìm hiểu và đặt câu hỏi với các chuyên gia về ngành kỹ sư và hàng không. Nguyên tiết lộ bản thân không hề có dự định du học từ trước. Chỉ khi điểm thi IELTS cao ngoài mong đợi thì mới lên kế hoạch "săn" học bổng du học.

"Ước mơ của em là làm phi công. Tuy nhiên, em muốn học ĐH ngành kỹ sư hàng không trước, có nền tảng vững chắc thì em mới học thêm phi công để tìm kiếm những cơ hội phát triển tốt hơn" – Nguyên bày tỏ.

Mặc dù đã tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng Nguyên vẫn muốn gặp trực tiếp các chuyên gia, hỏi kỹ hơn về ngành kỹ sư hàng không

Học sinh THPT tại TP HCM chủ động tìm kiếm các chương trình đào tạo, tìm kiếm cơ hội "săn" học bổng Úc

Em Minh Anh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, cho hay đã có kế hoạch du học Úc từ năm học lớp 10. "Khi Chính phủ Úc thông báo tin vui cho du học sinh quốc tế, em càng tự tin "săn" học bổng hơn. Nếu có được học bổng tốt, em sẽ giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình rất nhiều, không phải lo lắng đi làm thêm mà chỉ cần tập trung học tập" - Minh Anh tự tin.

Bà Thảo Phạm, cố vấn giáo dục cấp cao - Công ty tư vấn du học Đức Anh, cho biết Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất tại Úc. Mặc dù Úc là quốc gia "hào sảng", có nhiều suất học bổng dành cho du học sinh quốc tế nhưng không phải ứng viên nào cũng dễ dàng "săn" được.

"Ngoài điểm điểm GPA, SAT, IELTS cao, ứng viên còn cần thể hiện mình có nhiều thành tích học tập khác, có đóng góp cho xã hội hoặc những dự án cộng đồng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn công ty du học có kinh nghiệm cũng sẽ góp phần rút ngắn thời gian, hỗ trợ xin được học bổng tốt nhất" – bà Thảo Phạm nói thêm.

Chính phủ Úc duy trì chính sách hỗ trợ hấp dẫn, cho phép sinh viên quốc tế đi làm thêm tối đa 48 giờ trong vòng 2 tuần. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có cơ hội ở lại làm việc từ 1,5- 5 năm (tùy thuộc vào bậc học và khu vực cư trú).

Xu hướng chọn ngành kép

Bà Tiffany Phạm, phụ trách tuyển sinh Trường ĐH Curtin (Úc) tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, cho biết trường đang triển khai 4 chương trình học bổng chính, áp dụng cho bậc học cử nhân và thạc sĩ. Học bổng toàn khóa 20% và 40%, học bổng tiếng Anh trị giá hơn 7.000 AUD và chương trình học bổng 10.000 AUD (dành cho những sinh viên trượt học bổng 20% và 40% nhưng có thành tích học tập tốt ở bậc ĐH).

Phụ huynh tìm hiểu về các chương trình học bổng hỗ trợ tại Trường ĐH Curtin

"Sinh viên Việt Nam học tại trường được hưởng quyền lợi như sinh viên bản xứ. Trường có 6 cơ sở đào tạo trên toàn thế giới, sinh viên có thể linh hoạt chuyển cơ sở đào tạo để trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau" - bà Tiffany Phạm thông tin.

Theo các chuyên gia du học, sinh viên Việt Nam đã thể hiện một bước chuyển mình đáng kể trong tư duy chọn ngành. Thay vì chỉ chọn kinh doanh truyền thống (kỹ sư, kinh doanh), sinh viên đang ưu tiên các ngành học giao thoa, ngành kép (hệ thống thông tin kinh doanh, phân tích kinh doanh, kinh doanh và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo). Đây là những nhóm ngành có xu hướng mở nên dễ tìm việc.

Ngoài ra, các ngành về sáng tạo nội dung, thiết kế, khoa học sức khỏe cũng có mức độ quan tâm tăng cao. Điều này cho thấy phụ huynh và sinh viên ngày càng cởi mở hơn với những lựa chọn theo đam mê và sở thích cá nhân.

Trong chuyến công tác mới đây tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Úc Matt Thistlethwaite nhấn mạnh Úc luôn xem Việt Nam là đối tác quan trọng. Chính phủ Úc luôn hoan nghênh và chào đón sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam sang học tập tại quốc gia này. Úc sẵn sàng mở rộng hợp tác đào tạo nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức trong những lĩnh vực có thế mạnh.



