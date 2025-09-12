HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Các luật dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 12-9, tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu thảo luận về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Về dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ 10, báo cáo tại phiên họp, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, quy định của pháp luật và đề nghị của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Các luật dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên họp thứ 49. Ảnh: Lâm Hiển

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp tháng 7-2025, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 27 nội dung, đồng thời, điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung. Cụ thể:

Bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 15 dự án luật trong Chương trình lập pháp, gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Các luật dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV- Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: Phạm Thắng

Bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, gồm: Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (tên gọi chính thức của Nghị quyết sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ có hồ sơ đề nghị); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Xem xét, phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 theo quy định của các luật, nghị quyết và đề nghị của các cơ quan, gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 (Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét, quyết định trên cơ sở hợp nhất 02 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội Kỳ họp thứ 10: dự kiến 42 ngày làm việc

Đồng thời điều chỉnh thời điểm thông qua so với Chương trình lập pháp (từ nội dung cho ý kiến sang xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10) đối với 2 nội dung theo kết luận của UBTVQH, gồm: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Rút khỏi chương trình Kỳ họp đối với nội dung "xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" (theo đề nghị của Chính phủ) do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là khoảng 42 ngày, còn một số ngày thứ Bảy chưa bố trí Quốc hội làm việc; đồng thời, báo cáo xin ý kiến UBTVQH 2 phương án bố trí thời gian như sau:

Phương án 1: Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây): Đợt 1 là 28 ngày (từ thứ Hai ngày 20-10 đến hết thứ Bảy ngày 22-11-2025). Đợt 2 là 14 ngày (từ thứ Hai ngày 1-12 đến hết thứ Năm ngày 18-12-2025; dự phòng ngày 19-12-2025).

Phương án 2: Quốc hội họp liên tục kể từ ngày 20-10 để Kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12-12-2025; dự phòng ngày 13-12-2025), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Cho ý kiến về vấn đề trên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuối 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến vào tháng 1-2026, để 15-3-2026 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kỳ họp thứ 10 họp liên tục và bố trí họp cả thứ Bảy để rút ngắn thời gian, vì kỳ cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều.

Về thời gian tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trên cơ sở ý kiến của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Văn phòng Quốc hội dự kiến thời gian tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này là 2 ngày (giảm 1 ngày so với dự kiến ban đầu). Bố trí Quốc hội xem xét, quyết định về công tác nhân sự vào thời gian đầu Kỳ họp.

Tin liên quan

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Trình Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

(NLĐO) - Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10-2025.

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

(NLĐO) - Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: 80 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân

