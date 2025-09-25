Tổng Bí thư: Mỗi quyết định của Quốc hội in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc

Sáng 25-9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội, đồng thời khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ta. Đại hội càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên - dấu mốc lịch sử khai sinh Quốc hội Việt Nam.

Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

"Những chủ trương, quyết sách tại Đại hội sẽ góp phần nối dài mạch nguồn dân chủ, khẳng định bản chất và sức mạnh của chế độ ta: "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư cơ bản đồng tình và đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, đánh giá, nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm những chuyển biến mới trong tư duy và hoạt động của Đảng bộ Quốc hội thời gian qua.

Trong đó, nhiều nội dung đổi mới mang tính đột phá đã được triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực. Phân công, phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đã rõ ràng, rành mạch, đúng vai của từng cơ quan với mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước. Các mặt công tác cơ bản của Quốc hội, từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Khánh

Đặc biệt, là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ phát sinh được giải quyết nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định (như sửa đổi Hiến pháp tại 1 kỳ họp; một luật sửa nhiều luật; các Nghị quyết về tháo gỡ điểm nghẽn; thực hiện cơ chế ủy quyền lập pháp…).

Theo Tổng Bí thư, kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Quốc hội. Đồng thời cũng là bước khẳng định sự đúng đắn, phù hợp với mô hình tổ chức mới, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Đảm bảo mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Tổng Bí thư nêu rõ tình hình trong nước, quốc tế đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đối với công tác của Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế với yêu cầu "Biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", đòi hỏi các cấp ủy đảng, các đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Quốc hội phải nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy, nỗ lực hành động để góp phần vào sự phát triển chung của đất nước".

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội cho Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

2 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm

Tổng Bí thư gợi mở thêm 2 yêu cầu, 4 định hướng công tác trọng tâm để Đại hội thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm để thống nhất thực hiện.

Yêu cầu thứ nhất là nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; không chỉ trong lời nói mà trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: Hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước".

Yêu cầu thứ hai là nâng cao tính đảng trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu xuyên suốt, bảo đảm Quốc hội của ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ định hướng thứ nhất là tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng, nhất là lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, về lập pháp, xác định đây là công tác đột phá của đột phá, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà còn phải đi trước mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Về giám sát tối cao, trong giai đoạn mới, giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định của Quốc hội không chỉ tác động tức thời đến kinh tế - xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đến đời sống của hàng triệu người dân hôm nay mà còn in dấu ấn lâu dài vào tương lai của dân tộc. Vì vậy, Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng. Mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đổi mới cách thức hoạt động của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội đảm bảo hiệu quả, giảm tính hình thức, tăng tính thực chất.

Thứ ba là chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thứ tư là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đại biểu Quốc hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội phải tiêu biểu về mặt bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, vừa hồng vừa chuyên, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết.

Bắt tay ngay vào thực hiện 4 công việc trọng tâm, cấp bách trước mắt

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị cần phát huy tinh thần của Đại hội để bắt tay ngay vào thực hiện 4 công việc trọng tâm, cấp bách trước mắt: Một là, phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ Mười, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai là, tổ chức trang trọng, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.

Ba là, lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tinh thần Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị.

Bốn là, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.