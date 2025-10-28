HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quốc hội thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Trước khi bước vào các nội dung của phiên họp sáng 28-10, Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Ngày 28-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên thảo luận hội trường về báo cáo của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Quốc hội chia sẻ với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan điều hành phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Mở đầu phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết các tỉnh, thành phố miền Trung đang đối mặt với mưa lũ khắc nghiệt, đời sống của bà con nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Quốc hội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ. Đồng thời, gửi lời động viên, ghi nhận các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng quân đội, công an, các ngành, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại hiểm nguy để cứu trợ, hỗ trợ bà con"- Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ.

Theo báo cáo tóm tắt của Đoàn giám sát, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã ban hành hơn 500 văn bản hướng dẫn và triển khai thi hành Luật BVMT. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hơn 30 văn bản, qua đó đã cơ bản thể chế và cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Các chiến lược, quy hoạch quốc gia quan trọng được xây dựng và phê duyệt, bao gồm Chiến lược BVMT quốc gia và lần đầu tiên xây dựng Quy hoạch BVMT quốc gia. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tiếp tục được rà soát, cập nhật, tiệm cận với trình độ quốc tế.

Các nguồn thải lớn đã được kiểm soát chủ động và chặt chẽ, không để xảy ra sự cố môi trường lớn; đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất sinh thái, thân thiện với môi trường.

Nhiều dự án lớn được kiểm soát chặt chẽ về BVMT đi vào vận hành chính thức, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Hoạt động đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước đã được quan tâm, đầu tư. Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung tăng so với giai đoạn trước.

Quốc hội thăm hỏi, chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt - Ảnh 1.

Ngập lụt tại TP Huế, hình ảnh ghi nhận ngày 27-10. Ảnh: NLĐO

Giai đoạn 2022 - 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã thanh tra 812 cơ sở, xử phạt 348 cơ sở với tổng số tiền 96,7 tỉ đồng. Các địa phương đã xử phạt 14.863 vụ với tổng số tiền 643 tỉ đồng. Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 12 cuộc kiểm toán, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý môi trường. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát môi trường đã tích cực điều tra, phát hiện, khởi tố 2.336 vụ/2.935 bị can.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát đã chỉ rõ hạ tầng kỹ thuật về BVMT, nhất là trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Cả nước mới có 31,5% cụm công nghiệp và 16,6% làng nghề đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về BVMT.

Việc ban hành, triển khai các chính sách mới về phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa đúng lộ trình quy định, chưa hiệu quả do thiếu hạ tầng phân loại, thu gom, xử lý đồng bộ.

Mặc dù Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn đã có quy định về thu gom chất thải đặc thù (điện tử, pin, tấm quang năng) gắn với trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất (EPR) nhưng thực tế hạ tầng thu gom, tái chế cho các loại chất thải này vẫn còn hạn chế. Công nghệ sản xuất trong các cơ sở sản xuất nhìn chung còn lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, nước, sử dụng tài nguyên kém hiệu quả; việc nhập khẩu trái phép công nghệ cũ vẫn chưa được kiểm soát, ngăn chặn triệt để.

Bên cạnh đó, một số mục tiêu chính sách của Luật BVMT thể hiện trong các pháp luật khác có liên quan chưa đạt hiệu quả mong muốn như: Mục tiêu thúc đẩy thay đổi hành vi, thói quen tiêu dùng thông qua pháp luật về thuế, phí về BVMT; mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ BVMT Việt Nam để thúc đẩy các dự án về BVMT thông qua pháp luật về ngân sách nhà nước; mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tư vấn lập hồ sơ về môi trường.

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 26 và sáng sớm ngày 27-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa một số nơi trên 400mm, đặc biệt tại tâm mưa Bạch Mã (Huế) mưa tới trên 700mm trong 9 giờ.

Mưa lớn trên diện rộng, các hồ chứa phải vận hành điều tiết lũ, mực nước trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng lên nhanh. Nước dâng cao, gây ngập trên diện rộng, sạt lở và chia cắt nhiều khu dân cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27-10 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở miền Trung

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở miền Trung

(NLĐO) - Ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 203 về tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

(NLĐO) - Dự báo mưa sẽ giảm cường độ, nước trên sông Bồ sau khi vượt đỉnh của cơn lũ lịch sử năm 1999 thì đang xuống. Các sông khác mực nước cũng sẽ hạ.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) – Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

