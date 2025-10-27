HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở

Trần Thường

(NLĐO) – Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

Chiều 27-10, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.

Clip: Nhà dân ở rốn lũ xã Thượng Đức - TP Đà Nẵng bị ngập nặng

Theo công văn, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh, xấp xỉ và trên mức báo động 3; mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu đã gần bão hòa (trên 95%), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất; dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày đến.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 1.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 2.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 3.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 4.

Quân khu 5 hỗ trợ đưa người dân, du khách bị mắc kẹt do nước lũ ở Hội An đến nơi an toàn

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP về ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ, kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến Nhân dân để chủ động ứng phó.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 5.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 6.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 7.

Ngày 27-10, nhận được tin báo của hộ gia đình ông Zơ Râm Nghịm (1987) trú thôn Đắc Pênh, xã La Dêê về việc phía sau nhà bị sạt lở, đất và bùn tràn xuống sát vách nhà chính gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản gia đình. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã cắt cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng dân quân xã La Dêê và Nhân dân thôn Đắc Pênh đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả, di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất...; chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét…

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 8.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 9.

Người dân xã La Dêê được di dời khỏi khu vực có nguy sạt lở

Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét...

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 10.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó mưa lũ và sạt lở đất cấp bách - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng hỗ trợ một ô tô gặp sự cố trong mưa lũ ở phường Bàn Thạch - TP Đà Nẵng

Theo ghi nhận của phóng viên, do mưa lớn, thủy điện xả lũ, trong ngày 27-10, tại nhiều xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn đã bị ngập nặng. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn, đến tối 27-10, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng đạt đỉnh.

Trong ngày 27-10, một số hộ dân ở các khu vực thấp trũng bị nước lũ tràn vào nhà không thể di chuyển đã phải cầu cứu cơ quan chức năng đến hỗ trợ. Trong khi đó, tại các địa phương miền núi, sạt lở tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, cơ quan chức năng đã phải di dời hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Quân khu 5 thành lập đoàn công tác ứng phó mưa lũ tại xã Trà My

Đà Nẵng: Quân khu 5 thành lập đoàn công tác ứng phó mưa lũ tại xã Trà My

(NLĐO)- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời sơ tán, di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu.

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

Lũ khẩn cấp trên sông, hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt

(NLĐO) – Mưa lớn kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, hàng ngàn hộ dân tại khu vực rốn lũ Thượng Đức bị ngập, chia cắt.

Đà Nẵng sạt lở đất mưa lũ diễn biến phức tạp khắc phục hậu quả tình hình mưa lũ
