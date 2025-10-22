HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng cường cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hoá hạ tầng hàng không

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần có cơ chế đột phá trong thu hút đầu tư, xã hội hóa hạ tầng hàng không.

Ngày 22-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Quốc hội trần thanh mẫn - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Lâm Hiển

Theo Chính phủ, việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự thảo luật được xây dựng theo tinh thần đổi mới, chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền Quốc hội, gồm 11 chương và 109 điều, giảm 93 điều so với Luật hiện hành.

Phát biểu thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ hàng không dân dụng là lĩnh vực phức tạp và khó nên không thể quy định hết trong Luật mà có những nội dung phải quy định tại các văn bản hướng dẫn.

Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tiếp tục rà soát, xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì đưa vào Luật, còn lại giao cho Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn và Bộ Xây dựng ban hành thông tư quản lý.

Về các cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hóa hạ tầng hàng không, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định đột phá để khuyến khích đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư, đặc biệt là với các sân bay địa phương, sân bay chuyên dụng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải có những quy định, cơ chế ưu đãi thuế, đất đai và thủ tục phê duyệt nhanh cho nhà đầu tư nước ngoài và trong nước; đồng thời đảm bảo bình đẳng giữa các hãng hàng không trong tiếp cận bay và dịch vụ bay. Dự thảo luật có thể quy định theo hướng giao Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, nhưng cần thêm điều khoản như giám sát để tránh độc quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn chứng số liệu, hiện cả nước hiện có 22 sân bay, trong đó có 10 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa. Tuy nhiên, việc đầu tư vẫn còn chậm, chỉ khoảng 113.558 tỉ đồng trong giai đoạn 2010 - 2050.

"Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) có kế thừa quy định về doanh nghiệp khai thác sân bay có quyền đầu tư, nhưng cần mở rộng để huy động nguồn lực xã hội, phù hợp với Nghị quyết 29 về đổi mới kinh tế, nếu không, ngành hàng không sẽ khó đạt mục tiêu có 33 sân bay vào năm 2050"- Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần bàn kỹ hơn về đầu tư tài chính hàng không, quy định quỹ phát triển hàng không từ phí dịch vụ, ưu tiên lưỡng dụng sân bay là dân sự, quốc phòng mà không chuyển sở hữu đất đai như trường hợp sân bay Chu Lai, sân bay Thọ Xuân...

Đối với các quy định về an toàn bay, an ninh, quản lý không phận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần có các quy định để nâng cao hơn nữa những vấn đề này, bổ sung quy định chi tiết hơn việc chia sẻ dữ liệu quản lý chung hiện nay cho việc quản lý không phận bay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý cần thêm điều khoản về bảo vệ, bảo mật dữ liệu hành khách, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh bằng cách cấm chuyển nhượng quyền vận chuyển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chống tấn công mạng trong lĩnh vực hàng không dân dụng cũng là vấn đề phải tính; xây dựng chương trình riêng về an ninh hàng không, yêu cầu kết nối với VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật cần bổ sung chi tiết hơn về vấn đề an toàn, cụ thể là việc chia sẻ dữ liệu đối với quản lý chung không phận bay hiện nay, lưu ý các phương tiện bay không người lái (UAV).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) để khắc phục hạn chế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo góp phần phát triển ngành hàng không trong thời gian sắp tới một cách hiện đại, an toàn, kinh tế hơn.

