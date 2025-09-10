Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội (QH) Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026), chiều 9-9, tại Hà Nội, Đảng ủy QH phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "QH Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển".

Đồng chủ trì hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của QH Việt Nam, đến sự ra đời của QH khóa 1 và 15 nhiệm kỳ, QH luôn đồng hành với dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. QH đã ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng ngàn nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

Theo Chủ tịch QH, cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết và nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước. Điều này đòi hỏi QH phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh đó, việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của QH 80 năm qua, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của QH trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, khách quan. Đó là định hướng quan trọng để QH tiếp tục đồng hành với dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: LÂM HIỂN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá đây là dịp đặc biệt để ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò lịch sử của QH trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời định hướng xây dựng QH ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, pháp quyền, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị, trong đó có vai trò to lớn của QH, đại biểu QH. Chính vì vậy, hội thảo góp phần khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của QH Việt Nam trong suốt 80 năm qua, đồng thời mở ra nhiều gợi mở quý báu cho việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của QH, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Mọi quyết sách đều hướng về nhân dân

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 80 năm qua, mỗi bản Hiến pháp, mỗi kỳ họp là một trang sử, là minh chứng rực rỡ cho tinh thần dân chủ, khát vọng hòa bình, thống nhất và tiến lên xã hội chủ nghĩa, đưa QH trở thành biểu tượng cao đẹp của ý chí và niềm tin của toàn dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, QH khóa XV đã khẳng định vị thế là chủ thể sáng tạo thể chế, kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho những quyết sách chiến lược mang tính đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đó là việc QH phát huy vai trò đầu tàu, chủ chốt trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về thể chế, bảo đảm thể chế trở thành lợi thế và là nguồn lực cho đất nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy pháp luật, chuyển từ tư duy không quản được thì cấm sang tư duy quản trị quốc gia thực sự kiến tạo, phục vụ phát triển.

Đó là việc QH biểu quyết thông qua Nghị quyết số 202/2025/NQ-QH15 thống nhất cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, chính thức thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, thực hiện một cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" trăm năm mới có một lần.

Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng được các đại biểu làm sâu sắc thêm qua các tham luận trình bày, trong đó có tham luận "Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng xuyên suốt 80 năm hình thành và phát triển QH Việt Nam" của GS-TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; tham luận "QH Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển về hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước" của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi...

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của QH Bùi Hoài Sơn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên là sự kiện lịch sử và cũng là di sản tinh thần, là kim chỉ nam cho sự phát triển của QH trong suốt gần 80 năm qua. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tiếp tục vun đắp một QH thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nhìn lại chặng đường gần 80 năm, ông Sơn thật sự ấn tượng với những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của QH. Điều khiến ông Sơn tâm đắc nhất là tất cả những đổi mới ấy đều hướng tới mục tiêu tối thượng: xây dựng một QH ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, gần dân, sát dân và vì dân. "Chính sự gắn bó mật thiết với nhân dân, sự kiên định với mục tiêu phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân đã tạo nên sức mạnh để QH không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm trong suốt hành trình gần 80 năm qua" - ông Bùi Hoài Sơn nói.

Trình bày tham luận "Nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm khẳng định tầm vóc và vị thế của QH Việt Nam đến năm 2045", ông Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH, cho rằng hiệu quả hoạt động của QH tùy thuộc rất lớn vào hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, ông Lê Bộ Lĩnh kỳ vọng và tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ là Đại hội đổi mới, sáng tạo đưa dân tộc nói chung, QH nói riêng thực sự vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thực sự là ngày hội của toàn dân Sáng 8-9, tại Nhà QH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của hội đồng - chủ trì Phiên họp thứ nhất của tiểu ban. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (diễn ra vào ngày 15-3-2026) có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền cần lấy trọng tâm bám sát theo các định hướng, các nghị quyết, các chỉ đạo của Trung ương để tiến hành thành công cuộc bầu cử lần này, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền trong điều kiện mới, bối cảnh mới với khí thế hết sức phấn khởi và tin tưởng của toàn dân thông qua các sự kiện lớn vừa qua. Phó Chủ tịch QH lưu ý: Cần thể hiện tinh thần của các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc cũng như trong tinh thần tuyên truyền việc lựa chọn nhân sự và việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tất cả các vùng trong cả nước được tham gia đông đủ, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.



