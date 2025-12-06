Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng thông thoáng trở lại

Sáng 6-12, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã lưu thông bình thường sau nhiều giờ bị nước lũ tràn qua gây ách tắc.

Theo ghi nhận, bốn điểm ngập trên tuyến đã rút nước hoàn toàn.

Tại khu vực Ngã Ba Gộp thuộc xã Hồng Sơn và đoạn qua xã Sông Lũy, mặt đường đã khô ráo từ chiều tối 5-12.

Barie chắn ngang Quốc lộ 1 qua Hàm Thắng được tháo dỡ

Riêng hai điểm ngập sâu ở phường Hàm Thắng, đến rạng sáng nay lực lượng chức năng đã tháo dỡ barie, cho phương tiện lưu thông trở lại sau khi nước rút.

Nguồn nước gây ngập đoạn Hàm Thắng chủ yếu từ Kênh thoát lũ Phan Thiết.

Giao thông thông thoáng trên Quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Lội, Hàm Thắng

Hiện mực nước trên kênh vẫn ở mức cao nhưng không còn tràn qua mặt đường.

Trong hai ngày qua, khu vực Bình Thuận cũ đã ngớt mưa, trời hửng nắng, các hồ thủy lợi giảm lượng xả, tạo điều kiện để nước trên đồng ruộng, khu dân cư và nhiều tuyến giao thông rút dần.



Tuyến Quốc lộ 1 đi qua Lâm Đồng đang được giám sát chặt để kịp thời ứng phó trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

