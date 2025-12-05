HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Đến sáng nay, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Lâm Đồng vẫn chìm trong nước, khiến giao thông bị gián đoạn kéo dài

Tại phường Hàm Thắng, đến 10 gờ sáng 5-12, hai điểm ngập xuất hiện liên tiếp. Đáng chú ý, khu vực Km1700 Quốc lộ 1 – đoạn giao với đường nội bộ vào khu dân cư Bến Lội – nước dâng đến nửa thân người, kéo dài hàng chục mét. 

Xe gầm thấp và xe máy hoàn toàn không thể qua lại, chỉ một số xe tải gầm cao di chuyển chậm và rất hạn chế.

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 qua địa bàn Hàm Thắng ngập trong nước. Ảnh: Hợp Phố

Cách đó khoảng 1 km, gần vòng xoay phía Bắc TP Phan Thiết cũ, thêm một đoạn Quốc lộ 1 bị nước bao phủ. Lực lượng chức năng đã lập chốt cảnh báo, điều tiết phương tiện đi theo tuyến tránh để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt - Ảnh 2.

Khu vực Km1700 Quốc lộ 1 – đoạn giao với đường nội bộ vào khu dân cư Bên Lội – nước dâng đến nửa thân người. Ảnh: Hợp Phố

Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng chốt chặn gần Quốc lộ 1 vòng xoay phía bắc TP Phan Thiết cũ. Ảnh: Hợp Phố

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình trạng ngập tiếp tục xuất hiện tại ngã ba Gộp (xã Hồng Sơn) và xã Sông Lũy. Các phương tiện khi đến khu vực này đều được hướng dẫn chuyển hướng ra đường ven biển để tránh điểm ngập sâu.

CLIP: Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt. CLIP: Hợp Phố

Theo ghi nhận, các điểm ngập kéo dài từ rạng sáng 4-12 đến nay. Dù mưa ở khu vực Đông Nam Lâm Đồng (tức Bình Thuận cũ) đã giảm, nước từ các hồ chứa vẫn đổ về khiến mực nước rút rất chậm.

Không chỉ Quốc lộ 1, nhiều khu dân cư và tuyến đường tại các địa bàn Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong… cũng chìm trong nước, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Bình Thuận Lâm Đồng Quốc lộ 1 nước lũ
