Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình nghệ thuật "Trăng Rằm huyền diệu"

Thanh Hiệp (ảnh: SK Quốc Thảo)

(NLĐO) - Sân khấu Trung thu đầy sắc màu dành cho thiếu nhi sẽ được diễn ra tại Sân khấu Quốc Thảo với nhiều bất ngờ, thú vị

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình "Trăng Rằm huyền diệu" - Ảnh 1.

Đạo diễn Quốc Thảo và các diễn viên tham gia chương trình "Trăng rằm huyền diệu"

Tối 5-10, tại sân khấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao Phường Phú Nhuận (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP HCM), đạo diễn Quốc Thảo sẽ dàn dựng và công diễn chương trình đặc biệt "Trăng Rằm huyền diệu" phục vụ khán giả thiếu nhi.

Đạo diễn Quốc Thảo luôn đầu tư sản phẩm nghệ thuật cho khán giả nhí

Luôn mang đến những điều bất ngờ cho khán giả nhí, đạo diễn Quốc Thảo đã dàn dựng chương trình nghệ thuật tạo điểm nhấn cho một đêm Trung thu năm nay với nội dung chương trình giàu tính nhân văn và hình thức dàn dựng rực rỡ sắc màu dành cho khán giả nhỏ tuổi.

"Đây là chương trình được đầu tư công phu, kết hợp giữa yếu tố sân khấu, trò chơi dân gian và quà tặng, nhằm khơi dậy ký ức Trung thu truyền thống trong không gian nghệ thuật đương đại. Tôi muốn các em thiếu nhi sẽ hòa mình vào từng câu chuyện được cô Hằng Nga và chú Cuội kể, để qua đó các em chung chơi đùa trong một đêm trung thu ý nghĩa, hướng đến giá trị giáo dục học tập thật tốt và vui khỏe với việc rèn luyện thể hình, chăm chỉ phụ giúp ba mẹ trong công việc nhà và trở thành con ngoan, trò giỏi của gia đình, của nhà trường" – đạo diễn Quốc Thảo nói.

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình "Trăng Rằm huyền diệu" - Ảnh 2.

Các diễn viên trẻ trong chương trình "Trăng rằm huyền diệu"

Đạo diễn Quốc Thảo tổ chức không gian cổ tích sống động

Với bối cảnh đêm trăng rằm lung linh huyền ảo, show diễn dẫn dắt các em nhỏ bước vào thế giới của chị Hằng – chú Cuội thông qua những hoạt cảnh vui tươi, dí dỏm. Diễn viên Hương Mi đảm nhận vai Hằng Nga với phong thái dịu dàng, gần gũi, trong khi hai nghệ sĩ trẻ Nul và Lê Giàu hóa thân thành Chú Cuội tinh nghịch, mang đến những màn tương tác ngẫu hứng đầy tiếng cười. "Tôi tin rằng đây sẽ là một chương trình nghệ thuật được bố cục như một "bữa tiệc tuổi thơ" nơi trẻ em được tham gia, giao lưu và đắm mình trong không khí Tết Trung thu truyền thống".

Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi trò chơi tập thể, đố vui có thưởng và cùng hóa thân vào các nhân vật cổ tích.

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình "Trăng Rằm huyền diệu" - Ảnh 3.

Chú Cuội trong chương trình "Trăng rằm huyền diệu"

Đạo diễn Quốc Thảo dành ưu đãi cho trẻ em

Để có thể tạo cơ hội cho trẻ em khắp nơi đến xem, chương trình sẽ có những ưu đãi hấp dẫn. Khán giả khi mua vé tham dự sẽ nhận được bánh Trung thu và lồng đèn lung linh. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được tham gia combo trò chơi dân gian với nhiều phần quà thú vị, cũng như có cơ hội nhận quà lớn thông qua chương trình bốc thăm may mắn trong đêm diễn.

"Giá vé chỉ từ 200.000 đồng, số lượng giới hạn nhằm đảm bảo chất lượng trải nghiệm. Ban tổ chức khuyến khích phụ huynh đặt vé sớm để giữ chỗ đẹp và nhận trọn bộ quà tặng ưu đãi" – đạo diễn Nguyễn Gia Bảo – người phụ trách điều hành Sân khấu Quốc Thảo cho biết.

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình "Trăng Rằm huyền diệu" - Ảnh 4.

Đạo diễn Quốc Thảo luôn tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ tham gia các chương trình nghệ thuật cộng đồng

Riêng đạo diễn Quốc Thảo ông nói thêm: "Trung thu là để trẻ em thật sự được vui chơi. Tôi luôn mong muốn các em nhỏ được sống trong không gian văn hóa đúng nghĩa của Tết Trung thu, không chỉ là tặng bánh và tham gia rước đèn mà là những trải nghiệm trọn vẹn với bạn bè và gia đình. 

Chúng tôi nỗ lực tạo nên một sân khấu vừa mang đậm chất cổ tích, vừa sinh động, gần gũi để các em có thể vui cười, chơi đùa và mang về những kỷ niệm đẹp".

Đạo diễn Quốc Thảo dàn dựng chương trình "Trăng Rằm huyền diệu" - Ảnh 5.

Các diễn viên trẻ trong chương trình "Trăng rằm huyền diệu"

Đạo diễn Quốc Thảo cũng nhấn mạnh việc lựa chọn ê-kíp diễn viên trẻ là cách để thổi luồng gió mới, tạo năng lượng trẻ trung cho sân khấu, đồng thời giúp thế hệ diễn viên kế cận có cơ hội rèn luyện qua những chương trình biểu diễn gần gũi với khán giả.

"Trăng Rằm huyền diệu" hứa hẹn sẽ mang lại cho các em nhỏ một đêm Trung thu tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình" – diễn viên trẻ Hương Mi, người đóng vai Hằng Nga, nói.


