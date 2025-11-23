HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung

Thùy Trang

(NLĐO)- Gần 10.000 khán giả thăng hoa cùng Quốc Thiên trong Live Concert SKYNOTE 2025, diễn ra tối 22-11 tại Global City (TP HCM).

Gần 10.000 người đến với Quốc Thiên

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Ca sĩ Quốc Thiên thăng hoa trong đêm nhạc cùng gần 10.000 khán giả

Live Concert SKYNOTE - The Reflection 2025 của ca sĩ Quốc Thiên mang đến những tiết mục cảm xúc cho gần 10.000 khán giả tham dự đêm diễn.

Sân khấu của SKYNOTE tiếp tục tạo dấu ấn với cấu trúc chuẩn quốc tế. Thiết kế sân khấu 180 độ có chiều dài 72m, sâu 20m và cao 20m mở ra không gian trình diễn rộng và sắc nét. 

Hệ thống steel truss có khả năng chịu tải lên đến 100 tấn - vượt xa mức 10 - 20 tấn của đa số sân khấu ngoài trời trong nước - cho phép triển khai âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng ở quy mô lớn mà không gây cản trở tầm nhìn của khán giả. 

Tổng thể kiến trúc sân khấu vừa hiện đại, vừa an toàn, phản ánh rõ sự đầu tư nghiêm túc dành cho một sự kiện âm nhạc cấp độ cao.

Những bản hit của Quốc Thiên lần lượt vang lên, làm tăng dư vị cảm xúc của khán giả. Hành trình hồi ức về tình yêu của Quốc Thiên - một hành trình đi qua đủ đầy các cung bậc từ rung động ban đầu, sự dịu êm của yêu thương, niềm hy vọng, rồi đến vết nứt, xa cách và nỗi buồn tan vỡ được thể hiện rõ nét qua âm nhạc. 

Quốc Thiên từng thừa nhận đây là những cảm xúc không chỉ có trong âm nhạc mà còn là những điều đã đeo đuổi anh từ mối tình đầu - mối tình để lại trong anh nhiều trải nghiệm sâu sắc và trở thành chất liệu cho rất nhiều sản phẩm sau này.

Điểm nhấn trong đêm nhạc Quốc Thiên

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

Là sắc màu dân gian đương đại xuất hiện trong chương trình, điều Quốc Thiên chưa từng hát trước đây. Sự xuất hiện của khách mời bí mật Hòa Minzy tạo nên khoảnh khắc bùng nổ

Điểm nhấn của chương trình màu sắc ít khi được Quốc Thiên thể hiện - âm hưởng World Music và Dân gian đương đại. Tiết mục "Đào Liễu" bất ngờ có sự xuất hiện của khách mời bí mật phút chót, Hòa Minzy, tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ khi khán giả hoàn toàn không được thông báo trước về màn kết hợp này. 

"Đào Liễu" mang đến không gian đậm chất Bắc Bộ, với phần hòa âm mộc mạc và cách xử lý tinh tế của hai giọng hát. Quốc Thiên và Hòa Minzy phối hợp ăn ý, giữ mạch cảm xúc dân gian nhưng vẫn có hơi thở đương đại. Ngay sau đó, bản hit "Bắc Bling" - ca khúc được xem là một trong những hiện tượng của năm qua - tiếp tục vang lên với phiên bản kết hợp mới giữa hai nghệ sĩ.

Sân khấu của Chương 4 được dàn dựng công phu với các tiết mục múa lân và múa rồng, mang đến cảm giác rực rỡ và giàu màu sắc văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn và yếu tố thị giác tạo nên một chương diễn trọn vẹn, hài hòa và giàu năng lượng, mở rộng thêm biên độ thể hiện của Quốc Thiên trên sân khấu SKYNOTE.

Khách mời thú vị trong đêm nhạc Quốc Thiên

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Bùi Công Nam là giọng ca rất được yêu thích

Ngay sau loạt tiết mục mang đậm tinh thần Việt Nam, Quốc Thiên dành một khoảnh khắc lắng đọng để chia sẻ về tình hình thiên tai đang diễn ra tại miền Trung. Trên sân khấu, anh tuyên bố sẽ trích 200 triệu đồng từ doanh thu của SKYNote 2025 để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt, những người đã và đang phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt trong thời gian qua. Quốc Thiên cho biết đây là trách nhiệm và cũng là mong muốn chân thành của anh - dùng âm nhạc và tình cảm của khán giả để lan tỏa sự sẻ chia đến những nơi đang cần được hỗ trợ.

Ngoài Hòa Minzy, các khách mời Bùi Công Nam, MONO, Hồ Ngọc Hà hay bộ sậu tấu Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Duy Khánh, Tiến Luật, Tiến Đạt, Duy Khánh, Binz và Rhymastic mang đến những khoảnh khắc thú vị cho người xem.  

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu đồng đến đồng bào miền Trung - Ảnh 4.

Quốc Thiên đã có một concert thăng hoa và trọn vẹn

Đêm SKYNOTE- The Reflection 2025 khép lại bằng sắc EDM sôi động, tạo nên "đại tiệc âm nhạc" đúng nghĩa. Hàng nghìn khán giả đứng dậy hòa mình vào âm nhạc, biến sân khấu Global City thành một không gian lễ hội rực rỡ ánh sáng và năng lượng.

Tin liên quan

"Chơi lớn" như Quốc Thiên

"Chơi lớn" như Quốc Thiên

(NLĐO)- Quốc Thiên "chơi tất tay" để chuẩn bị cho Live Concert SKYNote.

Quốc Thiên ca sĩ Quốc Thiên SkyNote của Quốc Thiên concert của Quốc Thiên
