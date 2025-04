Trong đêm Dạ hội cựu sinh viên Hà Nội tối 12-4 tại sân trường Trường ĐH Tổng hợp cũ, nay là Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam mang đến cho khán giả không chỉ âm nhạc mà còn những tiếng cười vui vẻ khi cả hai nhắc về những ký ức thanh xuân của mình.

Nhạc sĩ Quốc Trung đệm đàn cho Thanh Lam, nhắc lại lý do chia tay 30 năm trước

Quốc Trung cho hay anh và Thanh Lam hát lại ca khúc "Separate Lives", đây là ca khúc mà Thanh Lam nói vì bài hát này mà chúng tôi đã chia tay nhau. "Anh chị nào muốn giải thoát cho nhau thì cứ song ca bài hát này" - Quốc Trung hài hước khi nói về kỷ niệm cũ.

Trong khi đó, ca sĩ Thanh Lam cũng không kém chồng cũ khi pha trò "không chỉ hát cùng nhau mà đôi nào nghe bài hát này về cũng sẽ chia tay nhau". Bác sĩ Tiến Hùng, chồng hiện tại của Thanh Lam lúc này đứng dưới sân khấu.

Ban nhạc ABBA Việt Nam nóng bỏng trên sân khấu

Dạ hội cựu sinh viên Hà Nội kéo dài gần 7 tiếng, suốt từ 17 giờ chiều đến 24 giờ đêm, quy tụ hầu hết các ban nhạc, ca sĩ và cả các người mẫu thế hệ 7X (thậm chí 6X) như NSND Thanh Lam, nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Bằng Kiều, Thùy Dung, Thanh Tâm, Thảo Vân, Đinh Lan Hương, Liên Trịnh, nhóm ABBA Việt Nam, cùng các ban nhạc Phương Đông, Thời Gian, Ngựa Hoang, Chìa Khóa Vàng, Purple Blues…

MC Long Vũ đã trở thành ca sĩ Long Vũ

Những ca khúc nổi tiếng của các ban nhạc Việt và thế giới thập niên 1970-80-90 như ABBA, Modern Talking, Pink Floyd, Scorpions, Bon Jovi, Queen, Bức Tường, ban nhạc Phương Đông.... lần lượt được trình diễn. Pop, Rock thậm chí Heavy Metal được các ban nhạc đi lên từ phong trào sinh viên thủ đô một thời đến những ban nhạc và nghệ sĩ chuyên nghiệp gắn với ký ức của cả một thế hệ thể hiện đầy nhiệt huyết.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ hết mình dưới mưa

Cơn mưa cuối xuân không thể làm nguội bớt không khí ấm áp và cuồng nhiệt, gợi nhớ những đêm nhạc bất tận của thập niên 1990 - thập niên của sự bùng nổ và lãng mạn, quãng thời gian đẹp đẽ và ngắn ngủi, chỉ kéo dài hơn một thập kỷ, không bao giờ lặp lại.

Các khán giả ở độ tuổi U60, U50, nhiều người đã lên chức ông bà, vẫn "đu" theo những giai điệu quen thuộc một cách cuồng nhiệt. Dưới cơn mưa tầm tã, nhiều khán giả trung niên đã sống hết mình với những giai điệu thanh xuân.

Dưới sân trường, các cựu sinh viên thủ đô sống lại những ký ức thanh xuân của 30 năm trước

Họ hát theo, đung đưa theo điệu nhạc và ôn lại cả một thời thanh xuân tươi đẹp trong suốt 6 tiếng đồng hồ chơi nhạc không ngừng nghỉ của dạ hội.

Trời mưa thì đã có ô và áo mưa, thậm chí nhiều người không cần gì che chắn, để đầu trần đứng dưới sân trường đung đưa theo tiếng nhạc, để trôi về quá khứ, khi họ còn là sinh viên 20-30 năm về trước với tinh thần "trời mưa làm ướt áo quần/ làm sao ướt được tinh thần chúng ta".

Á hậu Hà Nội 1995, Hoa hậu Hữu nghị Việt Trung 1999 Băng Giang và các người đẹp, hoa hậu trình diễn áo dài của NTK Anh Thư trong dạ hội

Những ca khúc quốc tế kinh điển sinh viên những năm 1990-2000 thuộc cả ca từ lẫn giai điệu như: Hotel California, We are the Champions, Take on me, It's my life, Cheri Lady, You're my heart you're my soul, One moment in time, Everlasting love, True Colors, Everything I do, I do it for u, Mamma Mia!.... như một chuyến tàu của ký ức đưa các cựu sinh viên Thủ đô quay về với những năm tháng đẹp nhất cuộc đời, khi họ tràn đầy sức sống, học và yêu cuồng nhiệt.

Ca sĩ Đinh Lan Hương

Khán giả không chỉ ấn tượng bởi giọng hát và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của MC Thảo Vân mà còn bất ngờ khi ca sĩ Thái Thuỳ Linh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu để che mưa cho đàn chị vì cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

MC Thảo Vân nhận được sự cổ vũ nhiệt tình trong vai trò ca sĩ

NSƯT Thanh Tâm hát ca khúc "Triệu đoá hồng" bằng tiếng Nga từng được nhiều thế hệ sinh viên thuộc nằm lòng. Chị còn tiếp tục chinh phục khán giả khi song ca "Khoảnh khắc" với ca sĩ Thuỳ Dung nổi tiếng một thời.

Chương trình dành tặng bất ngờ cho khán giả vào phút chót với phần trình diễn của ban nhạc Phương Đông cùng Thanh Lam và Quốc Trung. Bằng Kiều, thành viên ban nhạc Chìa khoá vàng, làm sân khấu sôi động hơn với những liên khúc cùng nhạc sĩ Tuấn Nghĩa.

Ca sĩ Bằng Kiều làm nóng sân khấu với những ca khúc trẻ trung

Ca khúc "We are the world" đã khép lại chương trình với sự góp mặt của tất cả các nghệ sĩ, để lại dư âm không thể nào quên với khán giả.

MC Đinh Tiến Dũng chia sẻ dạ hội cựu sinh viên thủ đô năm nay có hơn 50 tiết mục với sự tham gia của 108 nghệ sĩ. Đây cũng là chương trình có tổng số tuổi nghệ sĩ tham gia lớn nhất Việt Nam, lên tới hơn 6.000 tuổi nên anh nói vui là BTC sẽ đăng ký xác lập kỷ lục cho sự kiện này.

Ca khúc "We are the world" đã khép lại chương trình