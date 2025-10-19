HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM báo cáo Bộ Nội vụ những khó khăn trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Công chức tại các phường, xã của TP HCM đảm nhận nhiều nhiệm vụ với tính chất khác nhau, dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải

UBND TP HCM vừa có báo cáo gửi Sở Nội vụ về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Trong báo cáo, UBND TP HCM cũng nêu các khó khăn mà thành phố đang gặp phải trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã. 

Mỗi công chức phụ trách 4-9 nhóm nhiệm vụ

UBND TP HCM cho biết thành phố có đặc thù tập trung nhiều cơ sở sản xuất - kinh doanh và khu công nghiệp với quy mô dân số đông. 

Bình quân số lượng biên chế của một phòng chuyên môn cấp xã hiện nay được bố trí khoảng 5-7 công chức. Với cơ cấu này, trung bình mỗi công chức phải phụ trách từ 4 đến 9 nhóm nhiệm vụ; mỗi nhóm có nhiều nội dung công việc chi tiết, phức tạp và khối lượng lớn nên các phường, xã đang gặp nhiều khó khăn.

TP HCM báo cáo Bộ Nội vụ về khó khăn trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phú Thọ, TP HCM

Công chức phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ với tính chất khác nhau, dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải. Thời gian dành cho việc nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao chất lượng công việc bị hạn chế. Sau khi sáp nhập, công việc tăng đột biến, nhiều nội dung phát sinh liên quan những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Tứ đó, chất lượng và tiến độ công việc khó bảo đảm. Do khối lượng công việc của cấp xã hiện nay rất lớn, cán bộ, công chức đang gặp áp lực về số lượng hồ sơ và thời hạn xử lý. 

Nguồn lực dự phòng hiện cũng thiếu hụt. Khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng, khối lượng công việc tồn đọng không có người thay thế kịp thời hoặc người thay thế phải gánh thêm phần việc lớn, gây áp lực và gián đoạn hoạt động chung.

Khó khăn trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu. Do số lượng lãnh đạo, quản lý rất ít nên chưa đảm bảo trong việc kịp thời triển khai, tổ chức các công tác lãnh đạo, phân công, kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, dẫn đến tình trạng gặp trở ngại trong quá trình tác nghiệp nhiệm vụ.

Chất lượng nguồn nhân lực không đồng đều. Một số chức danh còn thiếu nhân sự dẫn đến một công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc; một số công chức chưa được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo. Một bộ phận công chức phải phụ trách tham mưu nhiều lĩnh vực liên quan nhiều sở, ban, ngành khác nhau, trong đó có nhiều nội dung mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ngoài ra, còn một bộ phận công chức hạn chế về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu nhân sự chuyên trách về trật tự đô thị, xây dựng

Theo UBND TP HCM, biên chế và vị trí việc làm của chính quyền cấp xã chưa được hoàn thiện; các cơ quan, đơn vị hiện chưa được giao biên chế chính thức.

Sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 1-7-2025, các đội quản lý trật tự đô thị và lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng ngừng hoạt động. Việc này dẫn đến tình trạng các xã, phường, đặc khu hiện không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan trật tự đô thị, xây dựng.

Về tổ chức bộ máy, hiện nay, UBND cấp xã tại TP HCM đang bố trí 3 cơ quan chuyên môn và 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Trung bình mỗi phòng chuyên môn phải xử lý công việc liên quan 7 - 8 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn có quy định chưa thống nhất về cùng một nội dung liên quan  thẩm quyền của UBND cấp xã trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này dẫn đến việc áp dụng và tổ chức thực hiện ở các địa phương trên địa bàn còn có sự khác nhau trong cách hiểu và cách triển khai.

Việc tiếp cận, thực hiện các quy định mới còn nhiều khó khăn do chưa có tiền lệ, trong khi các hướng dẫn cụ thể về xây dựng vị trí việc làm ở cấp xã vẫn chưa được ban hành.


    Thông báo