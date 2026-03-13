HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Quy định mới về kiểm tra giới tính VĐV bóng chuyền

Đ.Tùng

Khi thấy cần thiết, phù hợp để xác định giới tính VĐV, ban tổ chức giải đấu sẽ xin ý kiến phê duyệt của VFV.

Điều lệ Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2026 được ban hành từ cuối năm ngoái với nhiều nội dung quan trọng về chuyển nhượng cầu thủ, thuê ngoại binh hay bổ sung lực lượng trước giai đoạn 2.

Ngày 10-3, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã ký ban hành thông báo bổ sung điều lệ giải. Theo đó, từ năm 2026, VFV có thể tiến hành xác minh giới tính vận động viên (VĐV) nữ bằng phương pháp kiểm tra nhiễm sắc thể khi cần thiết, với xét nghiệm di truyền bằng phương pháp PCR gien SRY theo quy trình được phê duyệt.

Quy định mới về kiểm tra giới tính VĐV bóng chuyền - Ảnh 1.

Từ năm 2026 VFV có thể tiến hành xác minh giới tính VĐV nữ bằng phương pháp kiểm tra nhiễm sắc thể. (Ảnh: PHẠM CƯƠNG)

Việc ban hành quy định cụ thể này được xem là bước cần thiết để bảo đảm sự công bằng trong thi đấu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các VĐV trong hệ thống bóng chuyền quốc gia. Quy trình xác minh giới tính VĐV như sau: Khi thấy cần thiết, phù hợp để xác định giới tính VĐV, ban tổ chức (BTC) giải đấu sẽ xin ý kiến phê duyệt của VFV.

Nếu có sự đề xuất kiểm tra từ trưởng đoàn của các đội tham gia giải, được sự đồng ý của BTC và ý kiến phê duyệt của VFV, đội đề xuất phải nộp khoản đặt cọc là 10 triệu đồng cho BTC. 

Khoản đặt cọc này được hoàn trả nếu kết quả xét nghiệm chứng minh VĐV đó không phải là nữ về mặt di truyền. 

giới tính VĐV quy định mới VFV kiểm tra giới tính xét nghiệm di truyền VĐV bóng chuyền
