Lao động

Quy định mới về mức tiền lương tính bồi thường vì tai nạn lao động

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Mức tiền lương tháng tính bồi thường cho người lao động nghỉ việc vì tai nạn lao động được xác định theo từng đối tượng

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2021 và Thông tư số 25/2025/TT-BNV ngày 29-12-2025.

Quy định mới nhất về mức lương tính bồi thường cho người lao động nghỉ việc vì tai nạn lao động - Ảnh 1.

Người lao động bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thuộc trường hợp được bồi thường (Hình minh họa AI)

Theo hướng dẫn tại thông tư này, các trường hợp được bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gồm: NLĐ bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ gây ra (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này); NLĐ bị bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ), hoặc trước khi nghỉ hưu, trước khi thôi việc, trước khi chuyển đến làm việc cho NSDLĐ khác (không bao gồm các trường hợp NLĐ bị bệnh nghề nghiệp do làm các nghề, công việc cho NSDLĐ khác gây nên).

Tiền lương làm căn cứ trả bồi thường cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp. Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Mức tiền lương tháng theo quy định nêu trên được xác định theo từng đối tượng như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thì mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) liên quan đến tiền lương (phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung).

- Đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động thì mức tiền lương tháng bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà hai bên đã xác định trong hợp đồng lao động.

- Đối với người học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ có mức lương học nghề, tập nghề thì mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập nghề do hai bên thỏa thuận; trong trường hợp không có mức lương học nghề, tập nghề thì tiền lương làm căn cứ bồi thường, trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này là mức lương tối thiểu do Chính phủ công bố tại địa điểm người học nghề, tập nghề làm việc.

- Đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự thì mức lương tháng là tiền lương tập sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với NLĐ đang trong thời gian thử việc thì mức lương tháng là tiền lương thử việc do hai bên thỏa thuận theo quy định của Bộ Luật Lao động áp dụng.

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì mức tiền lương tháng được tính bằng mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tại thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc tại thời điểm được xác định bị bệnh nghề nghiệp. Quy định mới nhất về mức lương tính bồi thường cho người lao động nghỉ việc vì tai nạn lao động.

Tin liên quan

Chớ xem nhẹ bảo hiểm tai nạn lao động!

Chớ xem nhẹ bảo hiểm tai nạn lao động!

Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện mở ra cơ hội hưởng chế độ cho lao động phi chính thức khi họ xảy ra rủi ro

Lao động tự do chưa tiếp cận với bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

(NLĐO)- Các chế độ của Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện giúp lao động tự do bù đắp phần nào thu nhập khi gặp phải tai nạn, bất trắc

Thiệt hại vật chất từ tai nạn lao động lên tới 42.565 tỉ đồng

(NLĐO) - Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, thiệt hại vật chất do tai nạn lao động trong năm 2024 đã lên tới 42.565 tỉ đồng, tăng 61,5% so với năm 2023

    Thông báo