Thời sự

Quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại Nghị định 185.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 185 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5. Nghị định đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Ảnh 1.

Chính phủ đã ban hành Nghị định đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Trong ảnh là cán bộ thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến nhà các hộ dân có người già yếu, neo đơn để hỗ trợ thu thập dữ liệu. Ảnh: TTXVN

Theo Điều 6 nghị định, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, tổ chức để cộng đồng dân cư bàn và quyết định các nội dung thuộc phạm vi Nhân dân bàn và quyết định; tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi phải lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cũng có trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư đã được Nhân dân thông qua; tổng hợp, báo cáo UBND cấp xã về kết quả thực hiện.

Nghị định quy định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức triển khai các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức tự quản khác trong tổ chức hoạt động cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo nghị định, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đại diện cho thôn, tổ dân phố trong các quan hệ liên quan đến hoạt động của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động trước hội nghị thôn, tổ dân phố định kỳ hằng năm hoặc khi cần thiết.

Ngoài nhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động cộng đồng dân cư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố còn thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; thực hiện dân chủ ở cơ sở và các phong trào, cuộc vận động tại địa bàn.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm nắm tình hình đời sống cộng đồng dân cư; tập hợp, phản ánh với chính quyền cấp xã các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn; tham gia hòa giải ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Nghị định cũng giao nhiệm vụ vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng dân cư tại địa bàn.

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tự quản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp xã tại địa bàn.

Ngoài ra, phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát các công trình, dự án, các khoản đóng góp của Nhân dân và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa bàn.

Cũng theo nghị định, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố còn có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, tổ chức phòng thủ dân sự và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ nhân dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, tiện ích số và dịch vụ công trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phối hợp cung cấp thông tin cần thiết phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về quyền hạn, Điều 6 nghị định quy định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người đại diện cho cộng đồng dân cư ký hợp đồng về xây dựng công trình do Nhân dân đóng góp kinh phí và đã được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được mời tham gia các cuộc họp của chính quyền địa phương cấp xã liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư.

Căn cứ quy định của HĐND cấp tỉnh về số lượng, chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố. UBND cấp xã quyết định công nhận và cho thôi làm người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được phân công nhiệm vụ cho người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố hỗ trợ thực hiện công việc theo quy định.

Nghị định quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.


Cán bộ thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp hơn 20 triệu đồng/tháng từ 1-7

(NLĐO)- Chính phủ đã quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

"Chốt" tổ dân phố ở Hà Nội và TPHCM phải có từ 700 hộ trở lên

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập, sắp xếp thôn, tổ dân phố, có hiệu lực từ ngày 26-5.

Mức khoán phụ cấp với cán bộ thôn, tổ dân phố được đề xuất tăng bao nhiêu?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất sắp xếp lại thôn, tổ dân phố và đưa ra các chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

