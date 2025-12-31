Quy hoạch bài bản, lợi thế sẽ phát huy

Ngày 30-12, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Đột phá hạ tầng - nâng tầm đô thị".

Điểm nghẽn dễ thấy

Nêu ý kiến tại talkshow, TS Lê Như Thạch - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP HCM, Chủ tịch Tập đoàn BCONS - cho rằng trước đây có rất nhiều quy hoạch nhưng không ít quy hoạch rơi vào tình trạng "treo" bởi nhiều lý do.

Vì thế, muốn quy hoạch thành công thì tính khả thi cùng nguồn lực thực hiện phải bảo đảm. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua liên kết vùng thực chất thay vì mỗi địa phương làm quy hoạch riêng lẻ.

Đi vào những băn khoăn cụ thể, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhấn mạnh tới vấn đề hiện nay của hạ tầng giao thông. Theo ông, giao thông như huyết mạch nền kinh tế, nếu không trơn tru sẽ ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển hàng hóa, tính cạnh tranh của doanh nghiệp; ảnh hưởng chất lượng sống của người dân bởi ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, theo ông Phạm Bình An, cần nhìn nhận điểm nghẽn không chỉ hiện hữu ở giao thông mà còn ở hạ tầng số và điều này cần giải quyết sớm.

Talkshow “Đột phá hạ tầng - nâng tầm đô thị” nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực về phát triển liên vùng. Ảnh: TẤN THẠNH

Đồng quan điểm, ThS Mai Thế Hoàng, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, nhìn nhận mắt xích yếu nhất của TP HCM hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa hạ tầng và năng lực khai thác đô thị.

Hệ quả là chi phí logistics và chi phí sinh hoạt tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và sức cạnh tranh của đô thị.

Để giải quyết điều này, ThS Mai Thế Hoàng cho hay đã có những tín hiệu tốt, một trong số đó là giữa năm 2026 sân bay Long Thành được khai thác thì việc kết nối sân bay này với TP HCM đã có phương án metro với thời gian di chuyển theo tính toán còn hơn 30 phút...

Tăng cường kết nối

Với riêng vấn đề TP HCM kết nối Đồng Nai, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, thông tin việc này được chú trọng từ lâu và sắp tới 2 địa phương đẩy mạnh kết nối đa phương thức từ đường bộ, đường thủy tới đường sắt.

Song song đó, phát triển mô hình TOD dọc các tuyến metro để tăng cường chỉnh trang đô thị, tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hạ tầng giao thông liên kết vùng tại TP HCM đang được chú trọng. Ảnh: NGỌC QUÝ

Trong khi đó, TS Lê Như Thạch nhìn nhận mối liên kết giữa TP HCM và Đồng Nai đang được đẩy mạnh thông qua sân bay Long Thành. Đặc biệt, chủ trương đầu tư tuyến metro từ TP HCM đến Long Thành được chờ đợi tạo cú hích rất lớn cho kết nối vùng.

Một động lực phát triển quan trọng nữa, trong thời gian tới, dự kiến sẽ có 3 cây cầu quan trọng kết nối 2 địa phương TP HCM - Đồng Nai gồm Cát Lái, Long Hưng và Phú Mỹ 2.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, theo TS Lê Như Thạch, liên kết vùng muốn bền vững còn cần hạ tầng đô thị, hạ tầng số cùng với sự quyết liệt và đồng thuận cao của cả hai địa phương.

Về những thuận lợi trong phát triển, TS Lê Như Thạch chia sẻ chưa bao giờ ông có niềm tin cao như hiện nay khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68/2025 về phát triển kinh tế tư nhân và TP HCM vừa được trao Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội thay thế cho Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Qua đó, tạo ra khung cơ chế rất tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng thời gian tới lãnh đạo TP HCM quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy mạnh hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, để trong 10 năm tới đạt được các chỉ tiêu phát triển đô thị đã đề ra.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM, thông tin: Trung ương và địa phương tạo cơ chế tận dụng nguồn lực để thu hút đầu tư và phát triển nhanh hơn mạng lưới đường sắt đô thị, giao thông công cộng. Theo ông Thắng, hiện nay TP HCM bổ sung quy hoạch vùng, quy hoạch chung cũng định hình rõ giao thông đối ngoại, giao thông đối nội. Vận tải hàng hóa là đường sắt quốc gia, như Bàu Bàng - Cái Mép. Ngoài ra, bên cạnh trục Đông Tây còn có trục Bắc - Nam như đường sắt Bắc - Nam tới Hòa Hưng; tuyến TP HCM - Cần Thơ cho vận chuyển hàng hóa, hành khách... Nhấn mạnh ý "quy hoạch đi trước dẫn dắt", Phó trưởng Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khẳng định quy hoạch và đầu tư liên quan chặt chẽ với nhau, quy hoạch tốt thì có dự án đầu tư tốt.



