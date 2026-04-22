Thời sự

Quy hoạch sân bay Vân Phong trên mặt biển mức đầu tư 9.214 tỉ đồng

K. Nam

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ có thêm sân bay dân dụng thứ 2 nếu sân bay Vân Phong được xây dựng ở phía Bắc, tạo động lực cho khu kinh tế Vân Phong

Bộ Xây dựng vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý là đề xuất bổ sung sân bay Vân Phong (Khánh Hòa) – dự án được định hướng xây dựng hoàn toàn trên mặt nước, một mô hình chưa từng có tại Việt Nam.

Theo phương án nghiên cứu, sân bay Vân Phong dự kiến đặt tại xã Vạn Thắng, thuộc Khu kinh tế Vân Phong, cách Nha Trang khoảng 65 km. Dự án có quy mô khoảng 497,1 ha, được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ.

Sân bay được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng. Công suất dự kiến đạt khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỉ đồng.

Sân bay Vân Phong trên mặt biển - Ảnh 1.

Sân bay trên biển (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung sân bay Vân Phong nhằm hình thành cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, dịch vụ và logistics. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực chiến lược cho sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong và các khu vực lân cận.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Dự án phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương.

Cụ thể, Quy hoạch này có nội dung: "Nghiên cứu định hướng khu vực xây dựng cảng hàng không gắn với phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế - xã hội (vốn đầu tư ngoài ngân sách)"

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025 - 2030 với 158 dự án, trong đó có dự án Cảng hàng không Vân Phong.

Sân bay Vân Phong trên mặt biển - Ảnh 2.

UBND tỉnh công bố các dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có dự án Cảng hàng không Vân Phong.

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đề xuất 3 phương án đầu tư Sân bay Vân Phong theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Cụ thể, phương án 1, nhà nước thực hiện hỗ trợ di dời; nhà đầu tư PPP đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Phương án 2, nhà đầu tư PPP đầu tư một số công trình thiết yếu, gồm nhà ga hành khách, sân đỗ máy bay, hạ tầng giao thông. Nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) đầu tư các hạng mục còn lại, gồm san nền sân bay; xây dựng đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn; xây dựng các công trình đảm bảo hoạt động bay.

Phương án 3, nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) thực hiện hỗ trợ di dời; đầu tư các công trình đảm bảo hoạt động bay; hỗ trợ một phần việc san nền khu bay. Nhà đầu tư PPP đầu tư các hạng mục còn lại, gồm san nền khu hàng không dân dụng; xây dựng khu bay, khu hàng không dân dụng; hệ thống giao thông kết nối.

Hiện nay, Khánh Hòa đã có Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cách Nha Trang khoảng 30 km về phía Nam. 

Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (được ban hành năm 2009), đến năm 2030, đạt 8 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, thực tế sân bay này đã vượt con số 10 triệu lượt/năm.

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, tiến hành các thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ quy hoạch mới với hệ thống nhà ga hành khách đến 2030 sẽ có công suất 25 triệu hành khách/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định đáp ứng công suất 36 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Đề xuất bổ sung sân bay Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch quốc gia

Đề xuất bổ sung sân bay Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch quốc gia

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa đồng ý chủ trương bổ sung sân bay Vân Phong (Khánh Hòa) và Măng Đen (Kon Tum) vào quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc.

Khánh Hòa: Đề xuất gần 500 ha làm Sân bay Vân Phong

(NLĐO)- UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 phương án xây dựng Sân bay Vân Phong tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh trên đất quy hoạch khoảng hơn 497 ha

Xây dựng 2 khu đô thị ở Bắc Vân Phong

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị (KĐT) ở khu vực Bắc Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh.

