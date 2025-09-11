HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 11-9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đảm nhận trọng trách mới. Đại sứ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm phong phú của mình, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung sẽ tiếp tục có nhiều cống hiến quan trọng cho nền ngoại giao Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Trung - Việt phát triển ngày càng toàn diện, thực chất và bền vững.

Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải ảnh) tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đại sứ khẳng định Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển.

Chân thành cảm ơn, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất đến Bộ trưởng Vương Nghị; đánh giá cao Đại sứ Hà Vĩ đã có nhiều đóng góp nổi bật thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung không ngừng phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả mới trên các lĩnh vực.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu phát triển của Trung Quốc và luôn ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò ngày càng tích cực, quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các cơ quan đối ngoại, ngoại giao hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả, tham mưu duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên. Đề nghị hai bên triển khai mạnh mẽ trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả kết nối hai nền kinh tế, dành ưu tiên cho hợp tác đường sắt hai nước; thúc đẩy hợp tác thực chất hơn về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ hai nước.

Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 3.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải ảnh) tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Về vấn đề trên biển, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, đặt mình vào vị trí của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Nhất trí và đánh giá cao các ý kiến của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động của Năm Giao lưu nhân văn Trung - Việt, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới và không ngừng đi vào chiều sâu.

Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 4.
Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 5.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Ủy viên Ban thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội đến chào và chúc mừng nhân dịp được giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 6.
Quyền Bộ trưởng Ngọai giao Lê Hòai Trung tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ tại Hà Nội - Ảnh 7.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tin liên quan

Ông Lê Hoài Trung làm Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung làm Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung.

Bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương giữa 2 ông Nguyễn Duy Ngọc và Lê Hoài Trung

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng trên cương vị mới, ông Lê Hoài Trung cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Lê Hoài Trung làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đại sứ trung quốc Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo