Cuộc điện đàm đầu tiên của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cuộc điện đàm đầu tiên của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Dương Ngọc

(NLĐO)- Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane.

Ngày 9-9, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, đã điện đàm trực tuyến với ông Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Cuộc điện đàm đầu tiên của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung - Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, điện đàm trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bạn bè quốc tế; chúc mừng ông Lê Hoài Trung được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào đánh giá cao những thành tựu đối ngoại hết sức quan trọng, toàn diện và nổi bật mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam với sự đóng góp quan trọng của ngành đối ngoại Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian qua, nhất là những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai nước đã được triển khai rất tích cực, hiệu quả và thực chất.

Tại cuộc điện đàm, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá rất cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cũng như cử Đoàn chiến sĩ quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào thành công của buổi Lễ; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đồng hành, gắn bó trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane là Ngoại trưởng đầu tiên gọi điện chúc mừng, thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng, thiết thực; đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào đã và đang không ngừng được phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ngày càng hiệu quả và thực chất; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ hợp tác với Lào; nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ trưởng Ngoại giao Lào để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt cho các hoạt động quan trọng của mỗi nước cũng như giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn thường niên giữa lãnh đạo và các đơn vị hai Bộ, tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane mong sớm được đón Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Lào trong thời gian tới.

Tin liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp

(NLĐO)- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ kiều bào tại Thủ đô Nicosia nhân dịp Việt Nam - Síp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngành Ngoại giao phải giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho các đột phá lớn của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đối ngoại - ngoại giao phải vươn lên tầm cao mới

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2025).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo