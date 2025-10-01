Sáng 1-10, tại hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố quyết định trích 6 tỉ đồng hỗ trợ 4 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 10 Bualoi, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người dân Đà Nẵng, chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10 Bualoi.

Ngay sau lời kêu gọi, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia đóng góp. Toàn bộ số tiền sẽ được tổng hợp và chuyển đến đồng bào vùng bão lũ.

Báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 30-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề.

Toàn khu vực có 48 người chết và mất tích, 119 người bị thương. Hiện còn mất liên lạc với 8 lao động trên tàu cá ở Gia Lai.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước.