Kinh tế

Quyết định bất ngờ của TikTok Shop ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Lê Tỉnh

(NLĐO) - TikTok Shop cho biết quyết định điều chỉnh phí được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về hiệu quả vận hành hệ sinh thái và tiềm năng thị trường.

Chiều 10-2, tức đúng 1 tuần trước Tết Nguyên đán, TikTok Shop bất ngờ gửi thông báo điều chỉnh phí hoa hồng đối với một số ngành hàng, dự kiến áp dụng từ ngày 2-3 tới khiến các nhà bán hàng trên sàn này sốc nặng.

Theo thông báo, với nhóm nhà bán hàng thường trong ngành thời trang, mức phí hoa hồng sẽ tăng từ 10,8%–11,78% lên 11%–13%. Đối với nhà bán hàng thuộc hệ thống mall, phí hoa hồng được điều chỉnh từ 8,5%–14,5% lên 12,5%–14,6%, tương đương mức tăng cao nhất khoảng 4%.

Ở ngành nhà cửa – đời sống, phí hoa hồng đối với nhà bán hàng thường được điều chỉnh từ 3,93%–11,78% thành 1%–13,5%. Trong khi đó, các gian hàng mall chịu mức phí mới từ 1,5%–16,3%, thay cho mức cũ 1,5%–14,5%. 

Ngành mẹ và bé cũng ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, với nhà bán hàng thường chịu phí từ 8,84%–12,5%, trong khi nhà bán hàng mall giữ nguyên mức phí hiện hành.

TikTok Shop bất ngờ tiếp tục tăng phí - Ảnh 1.

TikTok Shop cập nhật các loại phí hoa hồng từ 2-3

Lý giải về việc tăng phí, TikTok Shop cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành hệ sinh thái cũng như tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam. Nền tảng khẳng định việc điều chỉnh phí đi kèm với các khoản đầu tư bổ sung nhằm hỗ trợ nhà bán hàng phát triển bền vững.

Cụ thể, trong quý I/2026, ngân sách dành cho các chương trình miễn phí phí giao dịch đối với nhà bán hàng đủ điều kiện, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), dự kiến tăng khoảng 65% so với quý IV/2025.

TikTok Shop cũng cho biết đang phối hợp với các đối tác trong hệ sinh thái để tối ưu dịch vụ hậu cần – giao nhận, nhất là với những ngành hàng có yêu cầu vận chuyển đặc thù như nông sản tươi sống hoặc hàng hóa cồng kềnh.

Bên cạnh đó, nền tảng này liên tục cải tiến các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ nhà bán hàng trong quản lý tồn kho, sản xuất nội dung, thiết lập quảng cáo và giảm chi phí vận hành. Các chương trình đào tạo về tuân thủ thuế và pháp lý cũng được đẩy mạnh, nhằm giúp nhà bán và nhà sáng tạo nội dung thích ứng với những thay đổi trong khung pháp lý thương mại điện tử.

Đáng chú ý, việc tăng phí này được TikTok Shop thực hiện một thời gian ngắn sau lần điều chỉnh gần nhất. Cụ thể, từ ngày 31-12-2025 vừa qua, nền tảng đã cập nhật phí dịch vụ của chương trình hoàn phí vận chuyển (SFR). 

Theo khung mới, mức phí không còn cố định 1.620 đồng/đơn hàng mà dao động từ 1.620 đồng đến tối đa 10.738 đồng/đơn, tùy thời điểm và lịch sử hiệu suất của nhà bán. TikTok Shop cho biết phí SFR sẽ được điều chỉnh định kỳ như một phần của quá trình cải tiến chương trình.

Nhiều nhà bán phản ánh, nếu trước đây tổng chi phí trên TikTok Shop chỉ khoảng 3%–4% giá trị đơn hàng, thì hiện nay con số này có thể lên tới 15%–16%. Khi cộng thêm phí giao dịch khoảng 5% cùng các khoản chi khác, tổng chi phí mà người bán phải chịu có thể vượt 21% doanh thu, chưa kể chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận chuyển.

thương mại điện tử tiktok shop Shopee
